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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 912913914915

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:02

Дядя Дима Держите нас в курсе, вплоть до 4-5 июня, писали что списание было в этих числах мая за апрель за стар смс.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:24

В Ukrsib online оплата коммуналки через ТАС2Ю отображается как "оплата послуг в інтернеті", а через приватовский Next — как "Інші витрати". Хотя и то и то кушает от лимита оплаты в интернете 3Ds. Дадут ли кешбек за оплату коммуналки в нексте?..
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:25

Ferlakur да
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:03

  Дядя Дима написав:[ де гроші, Зін? :evil:]А кстати хороший вопрос. А все получили 50 грн по акции зроби 5 покупок или 7,которые после аптеки на следующий день "сертификатили"?

У меня немного другая акция была, называется поменяй 50 копеек на 500 грн. :)
Зображення
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:У меня немного другая акция была, называется поменяй 50 копеек на 500 грн.

Вот интересно, что это скриншот должен сказать?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:Дадут ли кешбек за оплату коммуналки в нексте?..

Дадут.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ukrprom2014 написав:
  Дядя Дима написав:[ де гроші, Зін? :evil:]А кстати хороший вопрос. А все получили 50 грн по акции зроби 5 покупок или 7,которые после аптеки на следующий день "сертификатили"?

У меня немного другая акция была, называется поменяй 50 копеек на 500 грн. :)
Зображення
Так це ж звичайний щомісячний кешбек прийшов, а там, де 4 різні умови для отримання кешбеку по 50 грн. в день, ще десь в дорозі - код повинен прийти.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rimlyanin1 написав:Так це ж звичайний щомісячний кешбек прийшов, а там, де 4 різні умови для отримання кешбеку по 50 грн. в день, ще десь в дорозі - код повинен прийти.

Нет, тут суть, по идее, в другом (в способе получения этих 500), но сами
транзакции по 0,01 грн как таковые имеют очень отделенное отношение к получению 500 грн, если, конечно, там не было 1000000 таких транзакций за месяц :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:40

  ingtrans написав:
  ukrprom2014 написав:Проверено лично. Речь именно о New Card!
На счет бага - нет это не баг, так и задумано.
Маловерам и вечно ворчащему omb - рекомендую позвонить на ГЛ и уточнить

Позвонил. Говорят для пакета New Card подключить Star Inform+ невозможно.

куда звонил??? Молча включать через банкомат если возможно (а сказали, что можно) - зачем портить все всем?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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