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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:02
Дядя Дима Держите нас в курсе, вплоть до 4-5 июня, писали что списание было в этих числах мая за апрель за стар смс.
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:24
В Ukrsib online оплата коммуналки через ТАС2Ю отображается как "оплата послуг в інтернеті", а через приватовский Next — как "Інші витрати". Хотя и то и то кушает от лимита оплаты в интернете 3Ds. Дадут ли кешбек за оплату коммуналки в нексте?..
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:25
Ferlakur да
Кешбечные карты!
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:03
У меня немного другая акция была, называется поменяй 50 копеек на 500 грн.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вот интересно, что это скриншот должен сказать?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так це ж звичайний щомісячний кешбек прийшов, а там, де 4 різні умови для отримання кешбеку по 50 грн. в день, ще десь в дорозі - код повинен прийти.
Додано: Пон 18 тра, 2020 21:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нет, тут суть, по идее, в другом (в способе получения этих 500), но сами
транзакции по 0,01 грн как таковые имеют очень отделенное отношение к получению 500 грн, если, конечно, там не было 1000000 таких транзакций за месяц
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 18 тра, 2020 21:40
Сколько времени должно пройти между оплатами, чтобы именно парная оплата считалась с кешбеком? 2 часа? 4 часа?
И неужели так можно дважды по 5% кешбека получить за операцию? одна за онлайн, вторая по акции?
P.S. Можете написать в ЛС неопытному свинорылу куда вы используете карту? Я то косвенно догадываюсь куда можно, но неужели все ради выхлопа 40% такой оборот делают?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Пон 18 тра, 2020 21:59
ingtrans он акции наверно попутал
Кешбечные карты!
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