Slx написав:Сколько времени должно пройти между оплатами, чтобы именно парная оплата считалась с кешбеком? 2 часа? 4 часа?
И неужели так можно дважды по 5% кешбека получить за операцию? одна за онлайн, вторая по акции?
P.S. Можете написать в ЛС неопытному свинорылу куда вы используете карту? Я то косвенно догадываюсь куда можно, но неужели все ради выхлопа 40% такой оборот делают?
Ще не було виплати по тій акції, тому хтозна. Я платив одразу - поповнення мобілки й одразу платіж на 500 грн.
Щодо другого, то я тільки в минулому місяці використав ліміт, а заради 2% ризикувати не хочеться. Опсос дивне створіння, може й наламати схему.