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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:34
Дядя Дима написав:
[ де гроші, Зін?
]А кстати хороший вопрос. А все получили 50 грн по акции зроби 5 покупок или 7,которые после аптеки на следующий день "сертификатили"?
Не было
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guntherhouse777
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Додано: Пон 18 тра, 2020 22:51
Slx написав:Сколько времени должно пройти между оплатами, чтобы именно парная оплата считалась с кешбеком? 2 часа? 4 часа?
И неужели так можно дважды по 5% кешбека получить за операцию? одна за онлайн, вторая по акции?
P.S. Можете написать в ЛС неопытному свинорылу куда вы используете карту? Я то косвенно догадываюсь куда можно, но неужели все ради выхлопа 40% такой оборот делают?
Ще не було виплати по тій акції, тому хтозна. Я платив одразу - поповнення мобілки й одразу платіж на 500 грн.
Щодо другого, то я тільки в минулому місяці використав ліміт, а заради 2% ризикувати не хочеться. Опсос дивне створіння, може й наламати схему.
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 19 тра, 2020 00:26
ingtrans написав: Rimlyanin1 написав:
Так це ж звичайний щомісячний кешбек прийшов, а там, де 4 різні умови для отримання кешбеку по 50 грн. в день, ще десь в дорозі - код повинен прийти.
Нет, тут суть, по идее, в другом (в способе получения этих 500), но сами
транзакции по 0,01 грн как таковые имеют очень отделенное отношение к получению 500 грн, если, конечно, там не было 1000000 таких транзакций за месяц
то он наверное делал и делает платежи под акцию на 1000 грн.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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