Slx написав:Сколько времени должно пройти между оплатами, чтобы именно парная оплата считалась с кешбеком? 2 часа? 4 часа?
И неужели так можно дважды по 5% кешбека получить за операцию? одна за онлайн, вторая по акции?
P.S. Можете написать в ЛС неопытному свинорылу куда вы используете карту? Я то косвенно догадываюсь куда можно, но неужели все ради выхлопа 40% такой оборот делают?
Ще не було виплати по тій акції, тому хтозна. Я платив одразу - поповнення мобілки й одразу платіж на 500 грн. Щодо другого, то я тільки в минулому місяці використав ліміт, а заради 2% ризикувати не хочеться. Опсос дивне створіння, може й наламати схему.
Rimlyanin1 написав:Так це ж звичайний щомісячний кешбек прийшов, а там, де 4 різні умови для отримання кешбеку по 50 грн. в день, ще десь в дорозі - код повинен прийти.
Нет, тут суть, по идее, в другом (в способе получения этих 500), но сами транзакции по 0,01 грн как таковые имеют очень отделенное отношение к получению 500 грн, если, конечно, там не было 1000000 таких транзакций за месяц
то он наверное делал и делает платежи под акцию на 1000 грн.
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