RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 914915916917>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:34

  Дядя Дима написав:[ де гроші, Зін? :evil:]А кстати хороший вопрос. А все получили 50 грн по акции зроби 5 покупок или 7,которые после аптеки на следующий день "сертификатили"?

Не было
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4379
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Slx написав:Сколько времени должно пройти между оплатами, чтобы именно парная оплата считалась с кешбеком? 2 часа? 4 часа?

И неужели так можно дважды по 5% кешбека получить за операцию? одна за онлайн, вторая по акции?

P.S. Можете написать в ЛС неопытному свинорылу куда вы используете карту? Я то косвенно догадываюсь куда можно, но неужели все ради выхлопа 40% такой оборот делают?
Ще не було виплати по тій акції, тому хтозна. Я платив одразу - поповнення мобілки й одразу платіж на 500 грн.
Щодо другого, то я тільки в минулому місяці використав ліміт, а заради 2% ризикувати не хочеться. Опсос дивне створіння, може й наламати схему.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 123
З нами з: 26.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:26

  ingtrans написав:
  Rimlyanin1 написав:Так це ж звичайний щомісячний кешбек прийшов, а там, де 4 різні умови для отримання кешбеку по 50 грн. в день, ще десь в дорозі - код повинен прийти.

Нет, тут суть, по идее, в другом (в способе получения этих 500), но сами
транзакции по 0,01 грн как таковые имеют очень отделенное отношение к получению 500 грн, если, конечно, там не было 1000000 таких транзакций за месяц :)

то он наверное делал и делает платежи под акцию на 1000 грн.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2682
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:Сколько времени должно пройти между оплатами, чтобы именно парная оплата считалась с кешбеком? 2 часа? 4 часа?

Хоть 1 минута.
Как только первая отобразиться в Укрсибонлайн - бейте вторую (четную) :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1522
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Убрали комиссию за пополнение NewCard*Citizen через UkrsibOnline.
unknownurl
 
Повідомлень: 99
З нами з: 01.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:59

давай убирай Укрсиб комиссию за starinfo какой-то есть инсайд?
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 521
З нами з: 14.07.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:54

  melkh написав:давай убирай Укрсиб комиссию за starinfo какой-то есть инсайд?

Сегодня с рекламной странички New Card убрали слова о бесплатном смс-информировании

https://welcome-to-ukrsibbank.com/new-card
Ferlakur
 
Повідомлень: 3389
З нами з: 14.10.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:42

Подскажите, пожалуйста, где кешбек по акции за парные оплаты, есть ли минимальная сумма, которая учитывается для учёта платежа?
Если сделать первую оплату 1 грн, а вторую 500 грн, посчитают по акции 10% на эти 500 грн?
[b]http://lx4.me/c/BruGAiHB[/b]
100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО.Кешбек март кредит/собств 20/10% цветы; 7/4% обувь одежда; 5/3% техника. Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
Spring
 
Повідомлень: 124
З нами з: 04.02.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:58

  Spring написав:Подскажите, пожалуйста, где кешбек по акции за парные оплаты, есть ли минимальная сумма, которая учитывается для учёта платежа?
Если сделать первую оплату 1 грн, а вторую 500 грн, посчитают по акции 10% на эти 500 грн?

боюсь как бы не сделали наоборот, Укрсибу выгоднее считать первой операцию на большую сумму
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2682
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:05

На горячей линии сказали, что сумма значения не имеет, но порядок операций считается не по тому, как их фактически делали, а по тому, как они проведутся в выписке, то есть как торговая точка их спишет фактически, а не заблокирует.
Мои покупки в Сильпо прошли в том порядке, как их делала, то есть если делать маленькая покупка/ большая, то лучше в одной торговой точке, чтоб порядок не нарушился
[b]http://lx4.me/c/BruGAiHB[/b]
100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО.Кешбек март кредит/собств 20/10% цветы; 7/4% обувь одежда; 5/3% техника. Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
Spring
 
Повідомлень: 124
З нами з: 04.02.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 914915916917>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.