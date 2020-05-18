Не было
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:34
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ще не було виплати по тій акції, тому хтозна. Я платив одразу - поповнення мобілки й одразу платіж на 500 грн.
Щодо другого, то я тільки в минулому місяці використав ліміт, а заради 2% ризикувати не хочеться. Опсос дивне створіння, може й наламати схему.
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:26
то он наверное делал и делает платежи под акцию на 1000 грн.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 08:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Хоть 1 минута.
Как только первая отобразиться в Укрсибонлайн - бейте вторую (четную)
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Убрали комиссию за пополнение NewCard*Citizen через UkrsibOnline.
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:54
Сегодня с рекламной странички New Card убрали слова о бесплатном смс-информировании
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:42
Подскажите, пожалуйста, где кешбек по акции за парные оплаты, есть ли минимальная сумма, которая учитывается для учёта платежа?
Если сделать первую оплату 1 грн, а вторую 500 грн, посчитают по акции 10% на эти 500 грн?
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100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО.Кешбек март кредит/собств 20/10% цветы; 7/4% обувь одежда; 5/3% техника. Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:58
боюсь как бы не сделали наоборот, Укрсибу выгоднее считать первой операцию на большую сумму
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:05
На горячей линии сказали, что сумма значения не имеет, но порядок операций считается не по тому, как их фактически делали, а по тому, как они проведутся в выписке, то есть как торговая точка их спишет фактически, а не заблокирует.
Мои покупки в Сильпо прошли в том порядке, как их делала, то есть если делать маленькая покупка/ большая, то лучше в одной торговой точке, чтоб порядок не нарушился
[b]http://lx4.me/c/BruGAiHB[/b]
100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО.Кешбек март кредит/собств 20/10% цветы; 7/4% обувь одежда; 5/3% техника. Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
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