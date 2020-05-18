Додано: Вів 19 тра, 2020 11:42

Подскажите, пожалуйста, где кешбек по акции за парные оплаты, есть ли минимальная сумма, которая учитывается для учёта платежа?

Если сделать первую оплату 1 грн, а вторую 500 грн, посчитают по акции 10% на эти 500 грн?