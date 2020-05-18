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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:35
а що за акція на парні оплати?
вона для всіх чи тільки для обраних банком?
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mephala
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:49
mephala написав:
а що за акція на парні оплати?
вона для всіх чи тільки для обраних банком?
якщо SMS\push надходило, тоді ви в темі
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Son of Sun
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