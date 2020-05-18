а що за акція на парні оплати?
вона для всіх чи тільки для обраних банком?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
а що за акція на парні оплати?
вона для всіх чи тільки для обраних банком?
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:49
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:57
Це одна з 4х різновидів акції за особистим запрошенням банку. У кожного різновиду свої правила. Більш детально можна подивитись тут: viewtopic.php?p=4965028#p4965028
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Да все как обычно: 1я оплата -1коп. 2я оплата 500 грн., по приходу КБ ненужный товар возвращаем.
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