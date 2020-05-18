ukrprom2014 написав:Друзья, личка забита одними и теми же вопроссами. Рассказываю тут всем. Хинт с бесплатными СМС-какми по Нью Карте называется Star Inform+, за которую в отличии от Star Inform нет месячного тарифа на обслуживание. https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/c ... m_banking/ Фича подключается или в отделении по заяве или в банкомате. Работает бесплатно! Всем удачи.
В банкомате к New Card можно подключить только Star Inform. Проверено сегодня.
ukrprom2014 написав:Друзья, личка забита одними и теми же вопроссами. Рассказываю тут всем. Хинт с бесплатными СМС-какми по Нью Карте называется Star Inform+, за которую в отличии от Star Inform нет месячного тарифа на обслуживание. https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/c ... m_banking/ Фича подключается или в отделении по заяве или в банкомате. Работает бесплатно! Всем удачи.
В банкомате к New Card можно подключить только Star Inform. Проверено сегодня.
Невозможность подключения Star Inform+ для New Card также подтвердили на ГЛ и в чате в приложении.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay