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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 914915916917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

а що за акція на парні оплати?
вона для всіх чи тільки для обраних банком?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:49

  mephala написав:а що за акція на парні оплати?
вона для всіх чи тільки для обраних банком?

якщо SMS\push надходило, тоді ви в темі
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:57

  mephala написав:а що за акція на парні оплати?
вона для всіх чи тільки для обраних банком?

Це одна з 4х різновидів акції за особистим запрошенням банку. У кожного різновиду свої правила. Більш детально можна подивитись тут: viewtopic.php?p=4965028#p4965028
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mephala написав:а що за акція на парні оплати?

Да все как обычно: 1я оплата -1коп. 2я оплата 500 грн., по приходу КБ ненужный товар возвращаем.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:16

  ukrprom2014 написав:Друзья, личка забита одними и теми же вопроссами.
Рассказываю тут всем.
Хинт с бесплатными СМС-какми по Нью Карте называется Star Inform+, за которую в отличии от Star Inform нет месячного тарифа на обслуживание.
https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/c ... m_banking/
Фича подключается или в отделении по заяве или в банкомате.
Работает бесплатно!
Всем удачи.

В банкомате к New Card можно подключить только Star Inform. Проверено сегодня.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:25

  Ferlakur написав:
  ukrprom2014 написав:Друзья, личка забита одними и теми же вопроссами.
Рассказываю тут всем.
Хинт с бесплатными СМС-какми по Нью Карте называется Star Inform+, за которую в отличии от Star Inform нет месячного тарифа на обслуживание.
https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/c ... m_banking/
Фича подключается или в отделении по заяве или в банкомате.
Работает бесплатно!
Всем удачи.

В банкомате к New Card можно подключить только Star Inform. Проверено сегодня.

Невозможность подключения Star Inform+ для New Card также подтвердили на ГЛ и в чате в приложении.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:56

Ferlakur
Замуровали демоны :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:28

  ukrprom2014 написав:Замуровали демоны :)

Или кто-то сказки рассказывал...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А какое отношение Укрсиб Онлайн имеет к пополнению ГлобалМани? Через приложение ГлобалМани, во всяком случае, вроде же никакого, не?
А в приложении Ккрсиба пополнение Глобал мани я не нашел.
Тыкните в чем я не прав, пожалуйста.
Востаннє редагувалось Slx в Вів 19 тра, 2020 23:18, всього редагувалось 2 разів.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:18

ingtrans ну нам не привыкать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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