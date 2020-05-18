а що за акція на парні оплати?
вона для всіх чи тільки для обраних банком?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
а що за акція на парні оплати?
вона для всіх чи тільки для обраних банком?
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:49
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:57
Це одна з 4х різновидів акції за особистим запрошенням банку. У кожного різновиду свої правила. Більш детально можна подивитись тут: viewtopic.php?p=4965028#p4965028
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Да все как обычно: 1я оплата -1коп. 2я оплата 500 грн., по приходу КБ ненужный товар возвращаем.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:16
В банкомате к New Card можно подключить только Star Inform. Проверено сегодня.
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:25
Невозможность подключения Star Inform+ для New Card также подтвердили на ГЛ и в чате в приложении.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:56
Ferlakur
Замуровали демоны
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:28
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Вів 19 тра, 2020 23:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А какое отношение Укрсиб Онлайн имеет к пополнению ГлобалМани? Через приложение ГлобалМани, во всяком случае, вроде же никакого, не?
А в приложении Ккрсиба пополнение Глобал мани я не нашел.
Тыкните в чем я не прав, пожалуйста.
Хочу воспользоваться им для акции.
П.С. А перевод на айбан все еще бесплатный по акции или она уже закончилась?
Востаннє редагувалось Slx в Вів 19 тра, 2020 23:28, всього редагувалось 3 разів.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Вів 19 тра, 2020 23:18
ingtrans ну нам не привыкать
Кешбечные карты!
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