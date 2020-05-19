СЕП безкоштовний і досить оперативний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 09:21
Додано: Сер 20 тра, 2020 09:24
Додано: Сер 20 тра, 2020 09:42
Ferlakur
Октябрь, Ноябрь-2019, февраль 2020.
(Все 5169 3075... если шо)
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