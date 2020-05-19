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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 915916917918

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:21

  Slx написав:П.С. А перевод на айбан все еще бесплатный по акции или она уже закончилась?

СЕП безкоштовний і досить оперативний
KVV
 
Повідомлень: 402
З нами з: 29.11.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:24

  ukrprom2014 написав:Ferlakur
Замуровали демоны :)

А вы в каком месяце оформили New Card?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 14.10.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:42

Ferlakur
Октябрь, Ноябрь-2019, февраль 2020.
(Все 5169 3075... если шо)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1532
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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  #<1 ... 915916917918
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