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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 09:21
Slx написав:
П.С. А перевод на айбан все еще бесплатный по акции или она уже закончилась?
СЕП безкоштовний і досить оперативний
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Додано: Сер 20 тра, 2020 09:24
ukrprom2014 написав:Ferlakur
Замуровали демоны
А вы в каком месяце оформили New Card?
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Ferlakur
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Додано: Сер 20 тра, 2020 09:42
Ferlakur
Октябрь, Ноябрь-2019, февраль 2020.
(Все 5169 3075... если шо)
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ukrprom2014
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:27
Если Нью карта уже привязана в next, то оплаты будут проходить без 3d secure и можно отключать star inform?
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Striker
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:36
Striker написав:
Если Нью карта уже привязана в next, то оплаты будут проходить без 3d secure и можно отключать star inform?
Можна відключати
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Alien
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