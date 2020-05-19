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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 915916917918

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:21

  Slx написав:П.С. А перевод на айбан все еще бесплатный по акции или она уже закончилась?

СЕП безкоштовний і досить оперативний
KVV
 
Повідомлень: 403
З нами з: 29.11.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:24

  ukrprom2014 написав:Ferlakur
Замуровали демоны :)

А вы в каком месяце оформили New Card?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3396
З нами з: 14.10.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:42

Ferlakur
Октябрь, Ноябрь-2019, февраль 2020.
(Все 5169 3075... если шо)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1536
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:27

Если Нью карта уже привязана в next, то оплаты будут проходить без 3d secure и можно отключать star inform?
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Striker
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Повідомлень: 457
З нами з: 15.02.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:36

  Striker написав:Если Нью карта уже привязана в next, то оплаты будут проходить без 3d secure и можно отключать star inform?

Можна відключати
Alien
 
Повідомлень: 78
З нами з: 12.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:00

Коллеги, а оплата доставки Новой почты через сайт и ручной ввод карты - кешбечится? Или как правильно платить?
la9
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 02.07.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:05

Если кому актуально: стандартный лимит 20 операций в день - запросто поднимается звонком на 729 ;)
mustbe
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Повідомлень: 4052
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:11

  la9 написав:Коллеги, а оплата доставки Новой почты через сайт и ручной ввод карты - кешбечится? Или как правильно платить?

Кэшбечится. Можно даже не ручной ввод, а мастерпасс привязать.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлень: 487
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:52

  la9 написав:Коллеги, а оплата доставки Новой почты через сайт и ручной ввод карты - кешбечится? Или как правильно платить?

Да, без проблем.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1536
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:07

  mustbe написав:Если кому актуально: стандартный лимит 20 операций в день - запросто поднимается звонком на 729 ;)
ничего себе обороты :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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