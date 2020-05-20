ребята а можно както п2п слать на карты Укрсиба - чтобы проводка по счёту день в день была?
или по любе 2 дня выжидать?
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:11
ребята а можно както п2п слать на карты Укрсиба - чтобы проводка по счёту день в день была?
или по любе 2 дня выжидать?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:14
Можно не ждать. Всегда перевожу с monobank и непосредственно перед оплатой.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:15
uaprofi
На сл. раб. день вроде все на месте.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:42
у меня был на неё перевод p2p, а потом сразу сэп на другую карту, так они доначислили денег, провели, а потом списали,с коментарием что нету для этой карты овердрафта
Кешбечные карты!
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:08
Додано: Чет 21 тра, 2020 12:55
ukrprom2014
Добр.день, а что за карта с кешбеком и беспл.оформлением и 300 грн в подарок. Можно в личку? Спасибо!
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:25
что-то химичят сейчас с платежами по реквизитам, под суммой появилось предупреждение, что если платеж с комиссией, то она будет списана и отображена в выписке
платеж уже минут 20 в обработке висит,раньше уходил быстро
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