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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 916917918919

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:11

ребята а можно както п2п слать на карты Укрсиба - чтобы проводка по счёту день в день была?
или по любе 2 дня выжидать?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:14

  uaprofi написав:ребята а можно както п2п слать на карты Укрсиба - чтобы проводка по счёту день в день была?
или по любе 2 дня выжидать?

Можно не ждать. Всегда перевожу с monobank и непосредственно перед оплатой.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:15

uaprofi
На сл. раб. день вроде все на месте.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:42

  uaprofi написав:ребята а можно както п2п слать на карты Укрсиба - чтобы проводка по счёту день в день была?
или по любе 2 дня выжидать?
у меня был на неё перевод p2p, а потом сразу сэп на другую карту, так они доначислили денег, провели, а потом списали,с коментарием что нету для этой карты овердрафта :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:08

  uaprofi написав:ребята а можно както п2п слать на карты Укрсиба - чтобы проводка по счёту день в день была?
или по любе 2 дня выжидать?


обычно сразу приходит, может через минуту или две после отправки, зачем 2 дня выжидать?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:55

ukrprom2014
Добр.день, а что за карта с кешбеком и беспл.оформлением и 300 грн в подарок. Можно в личку? Спасибо!
duvr100
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:25

что-то химичят сейчас с платежами по реквизитам, под суммой появилось предупреждение, что если платеж с комиссией, то она будет списана и отображена в выписке
платеж уже минут 20 в обработке висит,раньше уходил быстро
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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