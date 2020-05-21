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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:09
archvile только сразу настройтесь, что 300 грн вы не получите, это обман
Кешбечные карты!
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:37
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:45
а 200 грн вам выплатят, и вы получите все за вычетом налогов
Кешбечные карты!
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:55
rollo
Проверяйте ЛС.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:17
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:58
Расскажите и мне про карту с кешбеком) Готов стать новым клиентом, для этого что надо, депо на 1000грн. хватит?)
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:07
ГеннадийUA
Депо совсем не обязательно.
Хорошая легенда решает
Смотрите лмчку.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:26
Как еще легенда? Без проблем же дают всем новым пользователям.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:45
ingtrans ну он же 300 грн обещает.. там без легенды никак
Кешбечные карты!
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