Можно и мне пожалуйста?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:47
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:51
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
И мне, и мне в личку. Мне ведь тоже интересно, какую легенду нужно рассказать и, самое главное, зачем
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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