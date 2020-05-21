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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 918919920921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:47

  ukrprom2014 написав:ГеннадийUA
Смотрите лмчку.

Можно и мне пожалуйста?
Eldarien
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:51

  ukrprom2014 написав:Депо совсем не обязательно.
Хорошая легенда решает :)
Смотрите лмчку.


и мне в личку плиз :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

И мне, и мне в личку. :) Мне ведь тоже интересно, какую легенду нужно рассказать и, самое главное, зачем :)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:11

в Укрсиб Онлайн будуть регламентні роботи із 23 00 завтра до 7 ранку неділі
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:44

  ingtrans написав:И мне, и мне в личку. :) Мне ведь тоже интересно, какую легенду нужно рассказать и, самое главное, зачем :)
создай нового юзера и попроси и узнаешь эту шедевральтную легенду обмана :)
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:49

  ukrprom2014 написав:duvr100
Всем написал в личку.

І мені будь-ласка. :D
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:14

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velvet
 
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