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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:09
ukrprom2014 написав:rollo
Проверяйте ЛС.
И мне скиньте, пожалуйста
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Alpha1251
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:17
duvr100 написав:ukrprom2014
Добр.день, а что за карта с кешбеком и беспл.оформлением и 300 грн в подарок. Можно в личку? Спасибо!
И мне!
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ishvara
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:21
ukrprom2014 написав: ingtrans написав:
какую легенду нужно рассказать
Легенда нужна чтобы кредитку дали.
Всем моим безработным налили от 10 до 20 К
Так просили же карту с кешбэком, а не с кредитным лимитом.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:21
да напиши уже здесь!
сию тайну
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v57
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:45
v57 написав:
да напиши уже здесь!
сию тайну
Кредитка с кэшбэком 5%? Как у New?
Очень хочу. Можно и мне ЛС.
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lel
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:56
Народ, є рефералка по НьюКард ? Іду оформляти. Які моменти врахувати ?
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stas_rst
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:57
stas_rst
нету, итак предложение жирное
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:00
omb написав:stas_rst
нету, итак предложение жирное
Дякую . КБ за кредитні чи власні ? Кредит варто брати ?
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stas_rst
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