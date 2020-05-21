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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 919920921922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ukrprom2014 написав:rollo
Проверяйте ЛС.
И мне скиньте, пожалуйста
Alpha1251
 
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Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:17

  duvr100 написав:ukrprom2014
Добр.день, а что за карта с кешбеком и беспл.оформлением и 300 грн в подарок. Можно в личку? Спасибо!

И мне!
ishvara
 
Повідомлень: 1529
З нами з: 09.12.12
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Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:21

  ukrprom2014 написав:
  ingtrans написав:какую легенду нужно рассказать

Легенда нужна чтобы кредитку дали.
Всем моим безработным налили от 10 до 20 К :)

Так просили же карту с кешбэком, а не с кредитным лимитом.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлень: 1141
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:21

да напиши уже здесь! :)
сию тайну
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

v57 написав:да напиши уже здесь! :)
сию тайну
Кредитка с кэшбэком 5%? Как у New?
Очень хочу. Можно и мне ЛС.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Народ, є рефералка по НьюКард ? Іду оформляти. Які моменти врахувати ?
stas_rst
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Подякували: 112 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:57

stas_rst нету, итак предложение жирное :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

omb написав:stas_rst нету, итак предложение жирное :)
Дякую . КБ за кредитні чи власні ? Кредит варто брати ?
stas_rst
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Повідомлень: 667
З нами з: 27.02.19
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  #<1 ... 919920921922
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