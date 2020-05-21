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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 920921922923

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:10

  stas_rst написав:Народ, є рефералка по НьюКард ? Іду оформляти. Які моменти врахувати ?

брать в отделении где есть 5169 30....
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:14

  ukrprom2014 написав:
  stas_rst написав:Народ, є рефералка по НьюКард ? Іду оформляти. Які моменти врахувати ?

брать в отделении где есть 5169 30....

Це нова легенда? :) Часи змінились - уже обидві версії бінів аналогічні по функціоналу
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:20

  ukrprom2014 написав:брать в отделении где есть 5169 30....

Взяв уже. Година часу - уже маразм :)
Бін 5354 **
Прошу ще підказати по суті:
1. Безкоміс. захід по п2п чи СЕП ??? звідки штовхати чи тягнути додатком Сіба для п2п ?
2. Чи є безкоміс.вихід на інші банки ? Як ?
3. Які особливості по купівлі онлайн на топ-площадках ? (Розетка, Некст, продмаркети, топливо і т.п.)
Наперед усім вдячний за допомогу і витрачений час на чайника Укрсіба.
ПС. Можна кидати в ЛС.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:29

stas_rst 1. Зараз вже можна і тягнути додатком сіба, і штовхати іншими додатками, де безкоштовний вихід - різниці нема - обидва методи вже безкоштовні.
2. Тільки СЕП
3. Особливість єдина - це має бути інтернет-покупка, а не переказ. Про всяк випадок читайте форум (тут багатьох продавців вже відтестили) чи задавайте питання
Alien
 
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