брать в отделении где есть 5169 30....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:10
брать в отделении где есть 5169 30....
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:14
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:20
Взяв уже. Година часу - уже маразм
Бін 5354 **
Прошу ще підказати по суті:
1. Безкоміс. захід по п2п чи СЕП ??? звідки штовхати чи тягнути додатком Сіба для п2п ?
2. Чи є безкоміс.вихід на інші банки ? Як ?
3. Які особливості по купівлі онлайн на топ-площадках ? (Розетка, Некст, продмаркети, топливо і т.п.)
Наперед усім вдячний за допомогу і витрачений час на чайника Укрсіба.
ПС. Можна кидати в ЛС.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:29
stas_rst 1. Зараз вже можна і тягнути додатком сіба, і штовхати іншими додатками, де безкоштовний вихід - різниці нема - обидва методи вже безкоштовні.
2. Тільки СЕП
3. Особливість єдина - це має бути інтернет-покупка, а не переказ. Про всяк випадок читайте форум (тут багатьох продавців вже відтестили) чи задавайте питання
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