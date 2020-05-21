брать в отделении где есть 5169 30....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:10
брать в отделении где есть 5169 30....
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:14
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:20
Взяв уже. Година часу - уже маразм
Бін 5354 **
Прошу ще підказати по суті:
1. Безкоміс. захід по п2п чи СЕП ??? звідки штовхати чи тягнути додатком Сіба для п2п ?
2. Чи є безкоміс.вихід на інші банки ? Як ?
3. Які особливості по купівлі онлайн на топ-площадках ? (Розетка, Некст, продмаркети, топливо і т.п.)
Наперед усім вдячний за допомогу і витрачений час на чайника Укрсіба.
ПС. Можна кидати в ЛС.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:29
stas_rst 1. Зараз вже можна і тягнути додатком сіба, і штовхати іншими додатками, де безкоштовний вихід - різниці нема - обидва методи вже безкоштовні.
2. Тільки СЕП
3. Особливість єдина - це має бути інтернет-покупка, а не переказ. Про всяк випадок читайте форум (тут багатьох продавців вже відтестили) чи задавайте питання
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:49
Пытаюсь добавить New card в приложение Новой почты, пишет: "Ця картка вже зареєстрована у іншому обліковому запису". До этого привязал masterpass на YASNO для оплаты за свет и в Next добавил. Что я делаю не так?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:50
stas_rst правильно выше написали, почитай пару десятков страниц ветки назад и там будут все ответы
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:50
Alien Щиро вдячний
Потестую сам
Запитання є завжди, було б бажання ділитись
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:02
Обов"язково !!! Дякую.
Важливо (за пару десятків сторінок можу не знайти ) - Чи існує поняття овердрафту на НьюКард ? Чи принцип Монокарти ? І як швидко можна здійснювати оплату після оновлення балансу в додатку ???
Дякую. Не кидайте тапками, я їх пережовую
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
masterpass -- эт ЕДИНЫЙ кошелёк для ОККО, Сильпо, НП.. он привязан к номеру телепона. На один номер мона привязать ток один кошель на 6 карт.
Управлять masterpass'ом мона из любой апликухи, которая его юзает
Ииии, одну и ту же карту НИЗЗЯ привязать к разным кошелям masterpass. Нуна удалить из одного и запихнуть в другой... Неудобно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:14
clientage
Печально.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
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