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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 921922923924>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:10

  stas_rst написав:Народ, є рефералка по НьюКард ? Іду оформляти. Які моменти врахувати ?

брать в отделении где есть 5169 30....
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:14

  ukrprom2014 написав:
  stas_rst написав:Народ, є рефералка по НьюКард ? Іду оформляти. Які моменти врахувати ?

брать в отделении где есть 5169 30....

Це нова легенда? :) Часи змінились - уже обидві версії бінів аналогічні по функціоналу
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:20

  ukrprom2014 написав:брать в отделении где есть 5169 30....

Взяв уже. Година часу - уже маразм :)
Бін 5354 **
Прошу ще підказати по суті:
1. Безкоміс. захід по п2п чи СЕП ??? звідки штовхати чи тягнути додатком Сіба для п2п ?
2. Чи є безкоміс.вихід на інші банки ? Як ?
3. Які особливості по купівлі онлайн на топ-площадках ? (Розетка, Некст, продмаркети, топливо і т.п.)
Наперед усім вдячний за допомогу і витрачений час на чайника Укрсіба.
ПС. Можна кидати в ЛС.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:29

stas_rst 1. Зараз вже можна і тягнути додатком сіба, і штовхати іншими додатками, де безкоштовний вихід - різниці нема - обидва методи вже безкоштовні.
2. Тільки СЕП
3. Особливість єдина - це має бути інтернет-покупка, а не переказ. Про всяк випадок читайте форум (тут багатьох продавців вже відтестили) чи задавайте питання
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:49

Пытаюсь добавить New card в приложение Новой почты, пишет: "Ця картка вже зареєстрована у іншому обліковому запису". До этого привязал masterpass на YASNO для оплаты за свет и в Next добавил. Что я делаю не так?
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:50

stas_rst правильно выше написали, почитай пару десятков страниц ветки назад и там будут все ответы
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:50

Alien Щиро вдячний :)
Потестую сам :)
Запитання є завжди, було б бажання ділитись :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:02

  omb написав:stas_rst правильно выше написали, почитай пару десятков страниц ветки назад и там будут все ответы

Обов"язково !!! Дякую.
Важливо (за пару десятків сторінок можу не знайти :)) - Чи існує поняття овердрафту на НьюКард ? Чи принцип Монокарти ? І як швидко можна здійснювати оплату після оновлення балансу в додатку ???
Дякую. Не кидайте тапками, я їх пережовую :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:Пытаюсь добавить New card в приложение Новой почты, пишет: "Ця картка вже зареєстрована у іншому обліковому запису". До этого привязал masterpass на YASNO для оплаты за свет и в Next добавил. Что я делаю не так?

masterpass -- эт ЕДИНЫЙ кошелёк для ОККО, Сильпо, НП.. он привязан к номеру телепона. На один номер мона привязать ток один кошель на 6 карт.
Управлять masterpass'ом мона из любой апликухи, которая его юзает
Ииии, одну и ту же карту НИЗЗЯ привязать к разным кошелям masterpass. Нуна удалить из одного и запихнуть в другой... Неудобно :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:14

clientage
Печально. :?
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Striker
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