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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 921922923924

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:17

clientage
а що відбудеться якщо наприклад сільпо само прив’язало карту на один номер телефону в гаманці мастерпас (який вказаний в сільпо як контактний) а потім прив’язувати картку в іншому додатку де вказано інший номер телефону?
як приклад - два акаунти сільпо на різних телефонах.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:24

  mephala написав:clientage
а що відбудеться якщо наприклад сільпо само прив’язало карту на один номер телефону в гаманці мастерпас (який вказаний в сільпо як контактний) а потім прив’язувати картку в іншому додатку де вказано інший номер телефону?
як приклад - два акаунти сільпо на різних телефонах.

Угуу, эт неудобно, нуна допки делать :(
Вы все сами можете отвязать, перепривязать как вам удобно.
Мне нравится интерфейс в ОККО для этого(там пароли отдельно для мастерпасса не нуна вводить), но мона и в самом мастерпасе все делать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:35

  clientage написав:
  mephala написав:clientage
а що відбудеться якщо наприклад сільпо само прив’язало карту на один номер телефону в гаманці мастерпас (який вказаний в сільпо як контактний) а потім прив’язувати картку в іншому додатку де вказано інший номер телефону?
як приклад - два акаунти сільпо на різних телефонах.

Угуу, эт неудобно, нуна допки делать :(
Вы все сами можете отвязать, перепривязать как вам удобно.
Мне нравится интерфейс в ОККО для этого(там пароли отдельно для мастерпасса не нуна вводить), но мона и в самом мастерпасе все делать


ви мабуть не так зрозуміли.
мене не цікавило як перевести картку з одного акаунту до іншого.
мене цікавило чи можливо щоб два акаунти сільпо (або інші різні додатки) на різних номерах працювали з однією карткою одночасно.
при додаванні в сільпо (чи будь якого іншого додатку) нової картки - вони шукають в мастерпасі її по номеру картки чи тел. номеру на який прив’язаний додаток?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:46

mephala ну так попробуйте добавить в 2 приложения и скажите нам что получится :) тоже интересно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:49

omb
так може вже в кого є досвід - картка то давно банком випущена в світ.
це я тільки її відкрив )
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:51

mephala у вас не стандартная ситуация :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mephala написав:мене цікавило чи можливо щоб два акаунти сільпо (або інші різні додатки) на різних номерах працювали з однією карткою одночасно.

Низзя так
Экк Сильпо привязан на один номер телепона, апликуха именно на этот номер вяжет кошелек, в кошельке может быть до 6 карт. Каждая карта может быть ток в одном кошельке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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