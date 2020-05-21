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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:17
clientage
а що відбудеться якщо наприклад сільпо само прив’язало карту на один номер телефону в гаманці мастерпас (який вказаний в сільпо як контактний) а потім прив’язувати картку в іншому додатку де вказано інший номер телефону?
як приклад - два акаунти сільпо на різних телефонах.
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mephala
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:24
mephala написав:clientage
а що відбудеться якщо наприклад сільпо само прив’язало карту на один номер телефону в гаманці мастерпас (який вказаний в сільпо як контактний) а потім прив’язувати картку в іншому додатку де вказано інший номер телефону?
як приклад - два акаунти сільпо на різних телефонах.
Угуу, эт неудобно, нуна допки делать
Вы все сами можете отвязать, перепривязать как вам удобно.
Мне нравится интерфейс в ОККО для этого(там пароли отдельно для мастерпасса не нуна вводить), но мона и в самом мастерпасе все делать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:35
clientage написав: mephala написав:clientage
а що відбудеться якщо наприклад сільпо само прив’язало карту на один номер телефону в гаманці мастерпас (який вказаний в сільпо як контактний) а потім прив’язувати картку в іншому додатку де вказано інший номер телефону?
як приклад - два акаунти сільпо на різних телефонах.
Угуу, эт неудобно, нуна допки делать
Вы все сами можете отвязать, перепривязать как вам удобно.
Мне нравится интерфейс в ОККО для этого(там пароли отдельно для мастерпасса не нуна вводить), но мона и в самом мастерпасе все делать
ви мабуть не так зрозуміли.
мене не цікавило як перевести картку з одного акаунту до іншого.
мене цікавило чи можливо щоб два акаунти сільпо (або інші різні додатки) на різних номерах працювали з однією карткою одночасно.
при додаванні в сільпо (чи будь якого іншого додатку) нової картки - вони шукають в мастерпасі її по номеру картки чи тел. номеру на який прив’язаний додаток?
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mephala
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:46
mephala
ну так попробуйте добавить в 2 приложения и скажите нам что получится
тоже интересно
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:49
omb
так може вже в кого є досвід - картка то давно банком випущена в світ.
це я тільки її відкрив )
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mephala
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:51
mephala
у вас не стандартная ситуация
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:11
mephala написав:
мене цікавило чи можливо щоб два акаунти сільпо (або інші різні додатки) на різних номерах працювали з однією карткою одночасно.
Низзя так
Экк Сильпо привязан на один номер телепона, апликуха именно на этот номер вяжет кошелек, в кошельке может быть до 6 карт. Каждая карта может быть ток в одном кошельке
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:17
stas_rst написав: omb написав:stas_rst
правильно выше написали, почитай пару десятков страниц ветки назад и там будут все ответы
Обов"язково !!! Дякую.
Важливо (за пару десятків сторінок можу не знайти
) - Чи існує поняття овердрафту на НьюКард ? Чи принцип Монокарти ? І як швидко можна здійснювати оплату після оновлення балансу в додатку ???
Дякую. Не кидайте тапками, я їх пережовую
Повiдомлень на форумi, що хтось попав на овер не було. Було повiдомлення, що додаток, щось таке видавав про несанкц.борг, але без негативних наслiдкiв. Власне якщо тягнути мiсцевим додатком, а потiм оплачувати товари та послуги -проблем нiколи не виникало (багаторазово платив вiдразу пiсля поповнення). Одного разу пiсля поповнення вiдразу сепив але в межах банку (друга картка тодi в додатку тягнула платно). У виписцi були якiсь матюки щодо несанкцу, але через день вони зникли iбiльше не з'являлись.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:27
mephala
Так проще на тех двух телефонах установить один и тот же акаунт Сильпо.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:36
ukrprom2014 это наверняка разные люди
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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