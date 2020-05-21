|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:03
А что, при переводах р2р в приложении Ukrsib onlinе комиссии самогО сервиса — нет?..
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:00
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:08
На вхход сейчас и на 53 нет, а на выход вроде 1%.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
|