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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:03
А что, при переводах р2р в приложении Ukrsib onlinе комиссии самогО сервиса — нет?..
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:00
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:08
На вход сейчас и на 53 нет, а на выход вроде 1%.
Востаннє редагувалось ingtrans в П'ят 22 тра, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:17
УкрСибБанк BNP Paribas Group
Просвітіть темного вперше оплатив додатком з прив’язаною картою. Пройшло як інет. Де і коли відображення КБ буде ?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
16 числа следующего месяца придет на карту.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:22
stas_rst
Нет такой инфы у них. Увидите 16-го числа следующего месяца в момент выплаты.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Дякую. Круто і не факт, що усе врахують , особливо по акції 10% за парні платежі ... після тазіка і моньки незвично не бачити плюси
Хотів затестити додатки фори, сільпо, Окко, Вог і т.д. Не фарт
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 22 тра, 2020 23:13, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:08
stas_rst этот банк сплошная загадка) по аптекам кб больше месяца ждали
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:14
ПС. Ок, тоді чергова для мене загадка - яким чином відслідкувати, що 500 грн. уже нараховано і куди діваються усе, що вище 500 ? переносять у наступний місяць чи згорають ?
Ну от купив холодильник за 10К, одразу лупануло 500 грн. Або не лупануло, а я думаю, що вони там уже є. Що далі ?
Краще тоді гарантовано 2% чистими у Тазіка на продукти-бензоль-Розетку (на касі - тоже 2%)
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:19
За оплату коммунальных через UKRSIB-online дают 5% или только картой платить со сторонних сервисов? Не разобрался. Спасибо.
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