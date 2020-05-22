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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 923924925926>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:03

А что, при переводах р2р в приложении Ukrsib onlinе комиссии самогО сервиса — нет?..
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:00

  Ferlakur написав:А что, при переводах р2р в приложении Ukrsib onlinе комиссии самогО сервиса — нет?..


смотря какая карта при пополнении на 53 комиссия была, на 51 нет. Если не ошибаюсь то писали что сейчас вроде и для 53 отменили, но не уверен. У меня 51.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:08

На вход сейчас и на 53 нет, а на выход вроде 1%.
Востаннє редагувалось ingtrans в П'ят 22 тра, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:17

УкрСибБанк BNP Paribas Group

Просвітіть темного :) вперше оплатив додатком з прив’язаною картою. Пройшло як інет. Де і коли відображення КБ буде ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:Просвітіть темного вперше оплатив додатком з прив’язаною картою. Пройшло як інет. Де і коли відображення КБ буде ?

16 числа следующего месяца придет на карту.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:22

stas_rst
Нет такой инфы у них. Увидите 16-го числа следующего месяца в момент выплаты.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

antey718 написав:stas_rst
Нет такой инфы у них. Увидите 16-го числа следующего месяца в момент выплаты.
Дякую. Круто :) і не факт, що усе врахують , особливо по акції 10% за парні платежі ... після тазіка і моньки незвично не бачити плюси :)
Хотів затестити додатки фори, сільпо, Окко, Вог і т.д. Не фарт :)
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 22 тра, 2020 23:13, всього редагувалось 3 разів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:08

stas_rst этот банк сплошная загадка) по аптекам кб больше месяца ждали
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:14

  omb написав:stas_rst этот банк сплошная загадка) по аптекам кб больше месяца ждали

ПС. Ок, тоді чергова для мене загадка - яким чином відслідкувати, що 500 грн. уже нараховано і куди діваються усе, що вище 500 ? переносять у наступний місяць чи згорають ?
Ну от купив холодильник за 10К, одразу лупануло 500 грн. Або не лупануло, а я думаю, що вони там уже є. Що далі ?
Краще тоді гарантовано 2% чистими у Тазіка на продукти-бензоль-Розетку (на касі - тоже 2%)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:19

За оплату коммунальных через UKRSIB-online дают 5% или только картой платить со сторонних сервисов? Не разобрался. Спасибо.
sea_breeze
 
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