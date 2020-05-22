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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 923924925926

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:22

  sea_breeze написав:За оплату коммунальных через UKRSIB-online дают 5% или только картой платить со сторонних сервисов? Не разобрался. Спасибо.

только со сторонних сервисов
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:яким чином відслідкувати, що 500 грн. уже нараховано

никак
і куди діваються усе, що вище 500 ?

в фонд банка
переносять у наступний місяць чи згорають ?

згорают
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