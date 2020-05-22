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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 923924925926

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:22

  sea_breeze написав:За оплату коммунальных через UKRSIB-online дают 5% или только картой платить со сторонних сервисов? Не разобрался. Спасибо.

только со сторонних сервисов
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:яким чином відслідкувати, що 500 грн. уже нараховано

никак
і куди діваються усе, що вище 500 ?

в фонд банка
переносять у наступний місяць чи згорають ?

згорают
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:10

Ну и опять в лужу, 500 грн можно отследить по лимиту на 3дс оплаты в интернете
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

omb написав:Ну и опять в лужу, 500 грн можно отследить по лимиту на 3дс оплаты в интернете
Логічно. Суму витрат обмежити до 10000 онлайн. Але знову момент, 500 чистими чи мінус 19,5? Якщо чистими, то суму можна підняти до 12000
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:38

  stas_rst написав:
omb написав:Ну и опять в лужу, 500 грн можно отследить по лимиту на 3дс оплаты в интернете
Логічно. Суму витрат обмежити до 10000 онлайн. Але знову момент, 500 чистими чи мінус 19,5? Якщо чистими, то суму можна підняти до 12000

чистыми, получите 500 грн на счет, если потратите 10 000 грн
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:39

  stas_rst написав:
omb написав:Ну и опять в лужу, 500 грн можно отследить по лимиту на 3дс оплаты в интернете
Логічно. Суму витрат обмежити до 10000 онлайн. Але знову момент, 500 чистими чи мінус 19,5? Якщо чистими, то суму можна підняти до 12000

Чистими. І 5 % від 10000 це є 500. А тому нічого піднімати до 12000 не треба. Стосовно відслідковування по ліміту - в мене це не працює: скільки не дивився але ні по картці з біном 5169 30, ні з біном 5354 32 - після оплати в інтернеті того за що 100% нараховується кешбек, в додатку використання ліміту ніяк не відображалось. Може причина в тому, що вимкнений стар-інформ? В такому разі платити 15 грн., щоб просто бачити використання ліміту це мабуть дорого
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:41

  Alien написав:
  stas_rst написав:
omb написав:Ну и опять в лужу, 500 грн можно отследить по лимиту на 3дс оплаты в интернете
Логічно. Суму витрат обмежити до 10000 онлайн. Але знову момент, 500 чистими чи мінус 19,5? Якщо чистими, то суму можна підняти до 12000

Чистими. І 5 % від 10000 це є 500. А тому нічого піднімати до 12000 не треба. Стосовно відслідковування по ліміту - в мене це не працює: скільки не дивився але ні по картці з біном 5169 30, ні з біном 5354 32 - після оплати в інтернеті того за що 100% нараховується кешбек, в додатку використання ліміту ніяк не відображалось. Може причина в тому, що вимкнений стар-інформ? В такому разі платити 15 грн., щоб просто бачити використання ліміту це мабуть дорого

Значит по старинке, табличка в эксель и руцями забивайте все траты.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:52

stas_rst
Ще не забувайте такий під**б зі сторони цього жадібного та відсталого банку, одною рукою дає, іншою забирає. Якщо ви не помітите смс з їх кодом ваучером і не використаєте його протягом двох днів, то нічого не отримаєте :mrgreen:
Rainbow
 
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