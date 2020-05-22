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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:22
sea_breeze написав:
За оплату коммунальных через UKRSIB-online дают 5% или только картой платить со сторонних сервисов? Не разобрался. Спасибо.
только со сторонних сервисов
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Додано: Суб 23 тра, 2020 09:39
stas_rst написав:
яким чином відслідкувати, що 500 грн. уже нараховано
никак
і куди діваються усе, що вище 500 ?
в фонд банка
переносять у наступний місяць чи згорають ?
згорают
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:10
Ну и опять в лужу, 500 грн можно отследить по лимиту на 3дс оплаты в интернете
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:34
omb написав:Ну и опять в лужу, 500 грн можно отследить по лимиту на 3дс оплаты в интернете
Логічно. Суму витрат обмежити до 10000 онлайн. Але знову момент, 500 чистими чи мінус 19,5? Якщо чистими, то суму можна підняти до 12000
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:38
stas_rst написав:
omb написав:Ну и опять в лужу, 500 грн можно отследить по лимиту на 3дс оплаты в интернете
Логічно. Суму витрат обмежити до 10000 онлайн. Але знову момент, 500 чистими чи мінус 19,5? Якщо чистими, то суму можна підняти до 12000
чистыми, получите 500 грн на счет, если потратите 10 000 грн
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:39
stas_rst написав:
omb написав:Ну и опять в лужу, 500 грн можно отследить по лимиту на 3дс оплаты в интернете
Логічно. Суму витрат обмежити до 10000 онлайн. Але знову момент, 500 чистими чи мінус 19,5? Якщо чистими, то суму можна підняти до 12000
Чистими. І 5 % від 10000 це є 500. А тому нічого піднімати до 12000 не треба. Стосовно відслідковування по ліміту - в мене це не працює: скільки не дивився але ні по картці з біном 5169 30, ні з біном 5354 32 - після оплати в інтернеті того за що 100% нараховується кешбек, в додатку використання ліміту ніяк не відображалось. Може причина в тому, що вимкнений стар-інформ? В такому разі платити 15 грн., щоб просто бачити використання ліміту це мабуть дорого
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:41
Alien написав: stas_rst написав:
omb написав:Ну и опять в лужу, 500 грн можно отследить по лимиту на 3дс оплаты в интернете
Логічно. Суму витрат обмежити до 10000 онлайн. Але знову момент, 500 чистими чи мінус 19,5? Якщо чистими, то суму можна підняти до 12000
Чистими. І 5 % від 10000 це є 500. А тому нічого піднімати до 12000 не треба. Стосовно відслідковування по ліміту - в мене це не працює: скільки не дивився але ні по картці з біном 5169 30, ні з біном 5354 32 - після оплати в інтернеті того за що 100% нараховується кешбек, в додатку використання ліміту ніяк не відображалось. Може причина в тому, що вимкнений стар-інформ? В такому разі платити 15 грн., щоб просто бачити використання ліміту це мабуть дорого
Значит по старинке, табличка в эксель и руцями забивайте все траты.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:52
stas_rst
Ще не забувайте такий під**б зі сторони цього жадібного та відсталого банку, одною рукою дає, іншою забирає. Якщо ви не помітите смс з їх кодом ваучером і не використаєте його протягом двох днів, то нічого не отримаєте
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