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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 924925926927

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:Тобто банк анонсує 5% чистими ???

Ну да.
  stas_rst написав:Я вчора стар-інформ назад увімкнув для авторизації в додатках, операції три уже були, приходить тільки сума операції і залишок, але це й так видно в додатку. у розділі ліміти як було 10К, так і залишилось нічого не відмінусувало

Star Inform в основном нужен не для того, чтобы узнать сумму операции и остаток, а чтобы получить код 3D Secure.
Лимиты, кстати, у меня уменьшаются: общий лимит и лимит на расчеты в сети Интернет (3D-secure), но я и платил с использованием 3D Secure.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:47

  Hack-Stock написав:
  stas_rst написав:
omb написав:Ну и опять в лужу, 500 грн можно отследить по лимиту на 3дс оплаты в интернете
Логічно. Суму витрат обмежити до 10000 онлайн. Але знову момент, 500 чистими чи мінус 19,5? Якщо чистими, то суму можна підняти до 12000

чистыми, получите 500 грн на счет, если потратите 10 000 грн

Чистими буде 500, якщо потрачу 12400 ... 12400*5%-19,5% = 499 грн
Чи банк компенсує ЄСВ+Військовий ? за прикладом Таізіка
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:Чистими буде 500, якщо потрачу 12400 ... 12400*5%-19,5% = 499 грн
Чи банк компенсує ЄСВ+Військовий ? за прикладом Таізіка

Потратите 10000 чистыми будет 500. Больше 10000 смысла тратить нет. Уже ж написали.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 13:52

А если Star inform отключен, ваучер на кешбек не прийдет?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:04

Ferlakur там не ваучер, а деньги на счет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:05

Ferlakur Приходит в моб.приложении,а 500 точно на счёт
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Підсумую, щоб новачкам було зрозуміліше, бо я сам читаючи останній чат кілька разів не розумів хто про що пише. Отже, у Сіба існує два основні типи кешбека:
- відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;
- акційний - який виплачується згідно умов разових акцій, які зазвичай приходять у вигляді персональних пуш запрошень у додатку. По такому кешбеку у разі виконання вами умов через певний час після завершення акції від банку має прийти пуш (або інше) повідомлення з кодом, який треба не пропустити и протягом первного часу (ніби дві доби) ввести щоб виплата відбулася. Повідомлення може й не прийти, а отже ви не отримаєте нічого - при цьому банк ніякої відповідальності не несе. Надходження пушів с акційним кодом не залежить від того включений чи відключений у вас стар-інформ. Але телефон має бути включеним ;)
Alien
 
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