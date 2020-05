Додано: Суб 23 тра, 2020 15:20

Дядя Дима написав: Склоняюсь к мнению ,что пофиксили уже это дело для пакета New Card ,подключить Star Inform+ невозможно.

А я склоняюсь к мысли, что Star Inform+ и невозможно было подключить к New Card, хотя не исключаю, что для карты Welcome по тарифу New могли быть какие-то особенности.