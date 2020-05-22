stas_rst написав:Тобто банк анонсує 5% чистими ???
Ну да.
stas_rst написав:Я вчора стар-інформ назад увімкнув для авторизації в додатках, операції три уже були, приходить тільки сума операції і залишок, але це й так видно в додатку. у розділі ліміти як було 10К, так і залишилось нічого не відмінусувало
Star Inform в основном нужен не для того, чтобы узнать сумму операции и остаток, а чтобы получить код 3D Secure. Лимиты, кстати, у меня уменьшаются: общий лимит и лимит на расчеты в сети Интернет (3D-secure), но я и платил с использованием 3D Secure.
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stas_rst написав:Чистими буде 500, якщо потрачу 12400 ... 12400*5%-19,5% = 499 грн Чи банк компенсує ЄСВ+Військовий ? за прикладом Таізіка
Потратите 10000 чистыми будет 500. Больше 10000 смысла тратить нет. Уже ж написали.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Підсумую, щоб новачкам було зрозуміліше, бо я сам читаючи останній чат кілька разів не розумів хто про що пише. Отже, у Сіба існує два основні типи кешбека: - відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок; - акційний - який виплачується згідно умов разових акцій, які зазвичай приходять у вигляді персональних пуш запрошень у додатку. По такому кешбеку у разі виконання вами умов через певний час після завершення акції від банку має прийти пуш (або інше) повідомлення з кодом, який треба не пропустити и протягом первного часу (ніби дві доби) ввести щоб виплата відбулася. Повідомлення може й не прийти, а отже ви не отримаєте нічого - при цьому банк ніякої відповідальності не несе. Надходження пушів с акційним кодом не залежить від того включений чи відключений у вас стар-інформ. Але телефон має бути включеним
Дядя Дима написав:Склоняюсь к мнению ,что пофиксили уже это дело для пакета New Card ,подключить Star Inform+ невозможно.
А я склоняюсь к мысли, что Star Inform+ и невозможно было подключить к New Card, хотя не исключаю, что для карты Welcome по тарифу New могли быть какие-то особенности.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека: - відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;
Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ??? Я усе вищенаписане розумію, але принципово не хочу понад ліміт витрачати кошти, якщо є інші КБ-картки до 777 (Б5, Пудра - теж 3-5% чистими, Моно на край). Та й 10К - це невелика сума для місячних покупок, якщо усі робити онлайн. А зайве в нуль ганяти по Сібу - без приколу. Навіть продукти у Метро (якщо Заказ.УА дає КБ на Сіб).