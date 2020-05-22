Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека: - відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;
Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ???
Да 10к нужно потратить.
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Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека: - відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;
Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ??? Я усе вищенаписане розумію, але принципово не хочу понад ліміт витрачати кошти, якщо є інші КБ-картки до 777 (Б5, Пудра - теж 3-5% чистими, Моно на край). Та й 10К - це невелика сума для місячних покупок, якщо усі робити онлайн. А зайве в нуль ганяти по Сібу - без приколу. Навіть продукти у Метро (якщо Заказ.УА дає КБ на Сіб).
Вне зависимости от суммы банк платит за вас налог. Хоть 5К, кешбек начислят 250 грн чистыми.
Востаннє редагувалось unknownurl в Суб 23 тра, 2020 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека: - відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;
Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ??? Я усе вищенаписане розумію, але принципово не хочу понад ліміт витрачати кошти, якщо є інші КБ-картки до 777 (Б5, Пудра - теж 3-5% чистими, Моно на край). Та й 10К - це невелика сума для місячних покупок, якщо усі робити онлайн. А зайве в нуль ганяти по Сібу - без приколу. Навіть продукти у Метро (якщо Заказ.УА дає КБ на Сіб).
10к потратите, получите 500 грн чистыми на счёт, налоги банк заплатит за свои, третий раз вам повторяю.