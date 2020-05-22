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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 925926927928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:16

  stas_rst написав:
  Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека:
- відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;

Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ???

Да 10к нужно потратить.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

stas_rst написав:
  Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека:
- відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;

Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ???
Я усе вищенаписане розумію, але принципово не хочу понад ліміт витрачати кошти, якщо є інші КБ-картки до 777 (Б5, Пудра - теж 3-5% чистими, Моно на край).
Та й 10К - це невелика сума для місячних покупок, якщо усі робити онлайн. А зайве в нуль ганяти по Сібу - без приколу.
Навіть продукти у Метро (якщо Заказ.УА дає КБ на Сіб).


Вне зависимости от суммы банк платит за вас налог.
Хоть 5К, кешбек начислят 250 грн чистыми.
Востаннє редагувалось unknownurl в Суб 23 тра, 2020 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:16

  stas_rst написав:
  Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека:
- відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;

Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ???
Я усе вищенаписане розумію, але принципово не хочу понад ліміт витрачати кошти, якщо є інші КБ-картки до 777 (Б5, Пудра - теж 3-5% чистими, Моно на край).
Та й 10К - це невелика сума для місячних покупок, якщо усі робити онлайн. А зайве в нуль ганяти по Сібу - без приколу.
Навіть продукти у Метро (якщо Заказ.УА дає КБ на Сіб).

10к потратите, получите 500 грн чистыми на счёт, налоги банк заплатит за свои, третий раз вам повторяю.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:24

  Hack-Stock написав: третий раз вам повторяю.


И не лень вам этим заниматься?
Бо судя по форуму это начинает смахивать на начало конца. (
Aps
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