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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 925926927928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:16

  stas_rst написав:
  Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека:
- відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;

Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ???

Да 10к нужно потратить.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

stas_rst написав:
  Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека:
- відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;

Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ???
Я усе вищенаписане розумію, але принципово не хочу понад ліміт витрачати кошти, якщо є інші КБ-картки до 777 (Б5, Пудра - теж 3-5% чистими, Моно на край).
Та й 10К - це невелика сума для місячних покупок, якщо усі робити онлайн. А зайве в нуль ганяти по Сібу - без приколу.
Навіть продукти у Метро (якщо Заказ.УА дає КБ на Сіб).


Вне зависимости от суммы банк платит за вас налог.
Хоть 5К, кешбек начислят 250 грн чистыми.
Востаннє редагувалось unknownurl в Суб 23 тра, 2020 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:16

  stas_rst написав:
  Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека:
- відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;

Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ???
Я усе вищенаписане розумію, але принципово не хочу понад ліміт витрачати кошти, якщо є інші КБ-картки до 777 (Б5, Пудра - теж 3-5% чистими, Моно на край).
Та й 10К - це невелика сума для місячних покупок, якщо усі робити онлайн. А зайве в нуль ганяти по Сібу - без приколу.
Навіть продукти у Метро (якщо Заказ.УА дає КБ на Сіб).

10к потратите, получите 500 грн чистыми на счёт, налоги банк заплатит за свои, третий раз вам повторяю.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:24

  Hack-Stock написав: третий раз вам повторяю.


И не лень вам этим заниматься?
Бо судя по форуму это начинает смахивать на начало конца. (
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Hack-Stock написав:
  stas_rst написав:
  Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека:
- відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;

Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ???
Я усе вищенаписане розумію, але принципово не хочу понад ліміт витрачати кошти, якщо є інші КБ-картки до 777 (Б5, Пудра - теж 3-5% чистими, Моно на край).
Та й 10К - це невелика сума для місячних покупок, якщо усі робити онлайн. А зайве в нуль ганяти по Сібу - без приколу.
Навіть продукти у Метро (якщо Заказ.УА дає КБ на Сіб).

10к потратите, получите 500 грн чистыми на счёт, налоги банк заплатит за свои, третий раз вам повторяю.
Дякую, що написали нарешті те, про що питав - податок враховано банком.
Будьте більш спокійніші, або просто не відповідайте.
Ще раз дякую :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:34

УкрСибБанк BNP Paribas Group

Мої нові, а для вас старі і зрозумілі, питання допоможуть також іншим, хто отримав карту і не має часу читати вглиб 30-40 сторінок.
Усім дякую за допомогу.
Не кидайте тапками, я їх пережовую :) (с)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:42

  velvet написав:продлили акцию до 31.05
Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день до 31.05. Деталі https://bit.ly/3csWHvb


как думаете эта акция для всех или кому смс пришло?
мне чего то ни какие акции не присылают...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:42

  stas_rst написав:Мої нові, а для вас старі і зрозумілі, питання допоможуть також іншим, хто отримав карту і не має часу читати вглиб 30-40 сторінок.

Не помогут. Через несколько дней напишут следующие 30-40 страниц и человек, чтобы не искать вглубь темы и не тратить свое время, опять задаст тот же вопрос.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

uaprofi написав:
  velvet написав:продлили акцию до 31.05
Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день до 31.05. Деталі https://bit.ly/3csWHvb


как думаете эта акция для всех или кому смс пришло?
мне чего то ни какие акции не присылают...
Акция только у тех, кому смс пришло.
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