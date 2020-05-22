Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека: - відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;
Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ???
Да 10к нужно потратить.
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Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека: - відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;
Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ??? Я усе вищенаписане розумію, але принципово не хочу понад ліміт витрачати кошти, якщо є інші КБ-картки до 777 (Б5, Пудра - теж 3-5% чистими, Моно на край). Та й 10К - це невелика сума для місячних покупок, якщо усі робити онлайн. А зайве в нуль ганяти по Сібу - без приколу. Навіть продукти у Метро (якщо Заказ.УА дає КБ на Сіб).
Вне зависимости от суммы банк платит за вас налог. Хоть 5К, кешбек начислят 250 грн чистыми.
Востаннє редагувалось unknownurl в Суб 23 тра, 2020 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека: - відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;
Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ??? Я усе вищенаписане розумію, але принципово не хочу понад ліміт витрачати кошти, якщо є інші КБ-картки до 777 (Б5, Пудра - теж 3-5% чистими, Моно на край). Та й 10К - це невелика сума для місячних покупок, якщо усі робити онлайн. А зайве в нуль ганяти по Сібу - без приколу. Навіть продукти у Метро (якщо Заказ.УА дає КБ на Сіб).
10к потратите, получите 500 грн чистыми на счёт, налоги банк заплатит за свои, третий раз вам повторяю.
Alien написав:у Сіба існує два основні типи кешбека: - відносно постійний (поки на рік але може подовжать) по ньюкард - до 500 грн. на місяць. Він приходить автоматично 16 числа наступного місяця (чи наступного робочого якщо 16 вихідний) як виплата заробленої суми на картковий рахунок;
Друже, то все ж таки 10К треба потратити, щоб було 500 (тоді банк компенсує податки), чи 12,4К, яка дає 620 гривень брудними мінус 19,5% = 499 ??? Я усе вищенаписане розумію, але принципово не хочу понад ліміт витрачати кошти, якщо є інші КБ-картки до 777 (Б5, Пудра - теж 3-5% чистими, Моно на край). Та й 10К - це невелика сума для місячних покупок, якщо усі робити онлайн. А зайве в нуль ганяти по Сібу - без приколу. Навіть продукти у Метро (якщо Заказ.УА дає КБ на Сіб).
10к потратите, получите 500 грн чистыми на счёт, налоги банк заплатит за свои, третий раз вам повторяю.
Дякую, що написали нарешті те, про що питав - податок враховано банком. Будьте більш спокійніші, або просто не відповідайте. Ще раз дякую
stas_rst написав:Мої нові, а для вас старі і зрозумілі, питання допоможуть також іншим, хто отримав карту і не має часу читати вглиб 30-40 сторінок.
Не помогут. Через несколько дней напишут следующие 30-40 страниц и человек, чтобы не искать вглубь темы и не тратить свое время, опять задаст тот же вопрос.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay