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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 926927928929

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:А некоторый человек задаст его три раза, проигнорировав ответы

камінь в мою сторону :)
коротко про причину повторів питання
- 500 чистими у Моно - це 597,5 зароблені на операціях і відображені в додатку до виводу
- 500 чистими у ТАС - це 500 чистими без 19,5%, бо ТАС компенсує податок
Питання було не про суму чистими загалом (500), а про загальну суму операцій, які дадуть 500 чистими (або з перекриттям податку банком - 10К витрат, або без нього - 12,4К витрат).
Тому й з третього разу тільки отримав відповідь, що відсотки компенсує банк!
Якщо одразу езопової мови окремих дописувачів не зрозумів, то перепрошую. Я теж вчуся і не псіхую, коли мене перепитують на гілці ТАС чи інших.
Дякую усім.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:05

  stas_rst написав:
  Slx написав:А некоторый человек задаст его три раза, проигнорировав ответы

камінь в мою сторону :)
коротко про причину повторів питання
- 500 чистими у Моно - це 597,5 зароблені на операціях і відображені в додатку до виводу
- 500 чистими у ТАС - це 500 чистими без 19,5%, бо ТАС компенсує податок
Питання було не про суму чистими загалом (500), а про загальну суму операцій, які дадуть 500 чистими (або з перекриттям податку банком - 10К витрат, або без нього - 12,4К витрат).
Тому й з третього разу тільки отримав відповідь, що відсотки компенсує банк!
Якщо одразу езопової мови окремих дописувачів не зрозумів, то перепрошую. Я теж вчуся і не псіхую, коли мене перепитують на гілці ТАС чи інших.
Дякую усім.

Дивно, де ви побачили мову Езопа? Яке було питання - такі й відповіді:
  stas_rst написав:Суму витрат обмежити до 10000 онлайн. Але знову момент, 500 чистими чи мінус 19,5? Якщо чистими, то суму можна підняти до 12000

Відповіді:
  Hack-Stock написав:чистыми, получите 500 грн на счет, если потратите 10 000 грн

  Alien написав:Чистими. І 5 % від 10000 це є 500. А тому нічого піднімати до 12000 не треба.


Питання:
  stas_rst написав:Тобто банк анонсує 5% чистими ???

Відповідь:
  ingtrans написав:Ну да.

Справді дивно. Конкретна сума, яку необхідно потратити в місяць щоб отримати максимальній кешбек (10000) була озвучена мінімум двічі, слово "чистими" вже саме по собі значить, що усі податки при цьому платить банк. Як наслідок суспільству просто не зрозуміла уся подальша полеміка та повторні питання щодо 19,5% податків та ін. Думаю суспільство в цьому точно не винне.
Востаннє редагувалось Alien в Суб 23 тра, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:08

Alien вы ж понимаете, что с таким ответом ситуация становится еще хуже :mrgreen:
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:13

  omb написав:Alien вы ж понимаете, что с таким ответом ситуация становится еще хуже :mrgreen:

Что интересно, мы с Alien пошли одним и тем же путем - я тоже собрал всю эту переписку с вопросами-ответами о 500 чистыми и 10к, растянувшуюся на 3 страинцы, хотя первый правильный и понятный ответ был дан спустя 4 минуты после вопроса.
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ingtrans
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