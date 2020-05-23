Slx написав:А некоторый человек задаст его три раза, проигнорировав ответы
камінь в мою сторону коротко про причину повторів питання - 500 чистими у Моно - це 597,5 зароблені на операціях і відображені в додатку до виводу - 500 чистими у ТАС - це 500 чистими без 19,5%, бо ТАС компенсує податок Питання було не про суму чистими загалом (500), а про загальну суму операцій, які дадуть 500 чистими (або з перекриттям податку банком - 10К витрат, або без нього - 12,4К витрат). Тому й з третього разу тільки отримав відповідь, що відсотки компенсує банк! Якщо одразу езопової мови окремих дописувачів не зрозумів, то перепрошую. Я теж вчуся і не псіхую, коли мене перепитують на гілці ТАС чи інших. Дякую усім.
Slx написав:А некоторый человек задаст его три раза, проигнорировав ответы
камінь в мою сторону коротко про причину повторів питання - 500 чистими у Моно - це 597,5 зароблені на операціях і відображені в додатку до виводу - 500 чистими у ТАС - це 500 чистими без 19,5%, бо ТАС компенсує податок Питання було не про суму чистими загалом (500), а про загальну суму операцій, які дадуть 500 чистими (або з перекриттям податку банком - 10К витрат, або без нього - 12,4К витрат). Тому й з третього разу тільки отримав відповідь, що відсотки компенсує банк! Якщо одразу езопової мови окремих дописувачів не зрозумів, то перепрошую. Я теж вчуся і не псіхую, коли мене перепитують на гілці ТАС чи інших. Дякую усім.
Дивно, де ви побачили мову Езопа? Яке було питання - такі й відповіді:
stas_rst написав:Суму витрат обмежити до 10000 онлайн. Але знову момент, 500 чистими чи мінус 19,5? Якщо чистими, то суму можна підняти до 12000
Відповіді:
Hack-Stock написав:чистыми, получите 500 грн на счет, если потратите 10 000 грн
Alien написав:Чистими. І 5 % від 10000 це є 500. А тому нічого піднімати до 12000 не треба.
Питання:
stas_rst написав:Тобто банк анонсує 5% чистими ???
Відповідь:
ingtrans написав:Ну да.
Справді дивно. Конкретна сума, яку необхідно потратити в місяць щоб отримати максимальній кешбек (10000) була озвучена мінімум двічі, слово "чистими" вже саме по собі значить, що усі податки при цьому платить банк. Як наслідок суспільству просто не зрозуміла уся подальша полеміка та повторні питання щодо 19,5% податків та ін. Думаю суспільство в цьому точно не винне.
Востаннє редагувалось Alien в Суб 23 тра, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
omb написав:Alien вы ж понимаете, что с таким ответом ситуация становится еще хуже
Что интересно, мы с Alien пошли одним и тем же путем - я тоже собрал всю эту переписку с вопросами-ответами о 500 чистыми и 10к, растянувшуюся на 3 страинцы, хотя первый правильный и понятный ответ был дан спустя 4 минуты после вопроса.
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Читал на форуме, что должно приходить сообщение об активации программы кешбек, но у себя такого сообщения не нашел. Пинкод менял, правда, не в банкомате, а в самом приложении. Стало интересно: сообщение просто затерялось или моя активация не состоялась?
И еще подскажите: как правильно пополнять мобильный, чтобы был кешбек. Сайты ОпСоСов для этого подходят?
Заранее спасибо за ответы
Есть много вещей, которые поднимают настроение, но деньги делают это не хуже.
eromeo написав:Читал на форуме, что должно приходить сообщение об активации программы кешбек, но у себя такого сообщения не нашел. Пинкод менял, правда, не в банкомате, а в самом приложении. Стало интересно: сообщение просто затерялось или моя активация не состоялась?
Повідомлення приходить у вигляді смс протягом доби після активації картки. Зазвичай уночі або рано вранці. Щоб позбавитись сумнівів спробуйте зателефонувати в підтримку - нехай перевірять чи приймає ваша картка участь у кешбек-програмі чи ні. Бо навряд хто з форумчан вам допоможе у цьому питанні.
eromeo написав:И еще подскажите: как правильно пополнять мобильный, чтобы был кешбек. Сайты ОпСоСов для этого подходят?
Підходять. Додаток Таскомбанку - тас2ю, а також сервіс Портмоне теж підходить. Головне не ведіться на рекламу УкрСібу щодо безкоштовного поповнення мобільного через їх додаток (ви скоріш за усе її незабаром отримаєте) - так поповнення у такий спосіб безкоштовне, але і без кешбеку.
Alien написав:Повідомлення приходить у вигляді смс протягом доби після активації картки. Зазвичай уночі або рано вранці. Щоб позбавитись сумнівів спробуйте зателефонувати в підтримку - нехай перевірять чи приймає ваша картка участь у кешбек-програмі чи ні. Бо навряд хто з форумчан вам допоможе у цьому питанні.
Спасибо за ответ!
Вот еще интересно, будет ли кешбэк за покупку талонов на Топливо.ЮА! Затарился пару дней назад, теперь жду 16-го, чтобы узнать.
Есть много вещей, которые поднимают настроение, но деньги делают это не хуже.