Slx написав:А некоторый человек задаст его три раза, проигнорировав ответы
камінь в мою сторону коротко про причину повторів питання - 500 чистими у Моно - це 597,5 зароблені на операціях і відображені в додатку до виводу - 500 чистими у ТАС - це 500 чистими без 19,5%, бо ТАС компенсує податок Питання було не про суму чистими загалом (500), а про загальну суму операцій, які дадуть 500 чистими (або з перекриттям податку банком - 10К витрат, або без нього - 12,4К витрат). Тому й з третього разу тільки отримав відповідь, що відсотки компенсує банк! Якщо одразу езопової мови окремих дописувачів не зрозумів, то перепрошую. Я теж вчуся і не псіхую, коли мене перепитують на гілці ТАС чи інших. Дякую усім.
Slx написав:А некоторый человек задаст его три раза, проигнорировав ответы
камінь в мою сторону коротко про причину повторів питання - 500 чистими у Моно - це 597,5 зароблені на операціях і відображені в додатку до виводу - 500 чистими у ТАС - це 500 чистими без 19,5%, бо ТАС компенсує податок Питання було не про суму чистими загалом (500), а про загальну суму операцій, які дадуть 500 чистими (або з перекриттям податку банком - 10К витрат, або без нього - 12,4К витрат). Тому й з третього разу тільки отримав відповідь, що відсотки компенсує банк! Якщо одразу езопової мови окремих дописувачів не зрозумів, то перепрошую. Я теж вчуся і не псіхую, коли мене перепитують на гілці ТАС чи інших. Дякую усім.
Дивно, де ви побачили мову Езопа? Яке було питання - такі й відповіді:
stas_rst написав:Суму витрат обмежити до 10000 онлайн. Але знову момент, 500 чистими чи мінус 19,5? Якщо чистими, то суму можна підняти до 12000
Відповіді:
Hack-Stock написав:чистыми, получите 500 грн на счет, если потратите 10 000 грн
Alien написав:Чистими. І 5 % від 10000 це є 500. А тому нічого піднімати до 12000 не треба.
Питання:
stas_rst написав:Тобто банк анонсує 5% чистими ???
Відповідь:
ingtrans написав:Ну да.
Справді дивно. Конкретна сума, яку необхідно потратити в місяць щоб отримати максимальній кешбек (10000) була озвучена мінімум двічі, слово "чистими" вже саме по собі значить, що усі податки при цьому платить банк. Як наслідок суспільству просто не зрозуміла уся подальша полеміка та повторні питання щодо 19,5% податків та ін. Думаю суспільство в цьому точно не винне.
Востаннє редагувалось Alien в Суб 23 тра, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
omb написав:Alien вы ж понимаете, что с таким ответом ситуация становится еще хуже
Что интересно, мы с Alien пошли одним и тем же путем - я тоже собрал всю эту переписку с вопросами-ответами о 500 чистыми и 10к, растянувшуюся на 3 страинцы, хотя первый правильный и понятный ответ был дан спустя 4 минуты после вопроса.
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Читал на форуме, что должно приходить сообщение об активации программы кешбек, но у себя такого сообщения не нашел. Пинкод менял, правда, не в банкомате, а в самом приложении. Стало интересно: сообщение просто затерялось или моя активация не состоялась?
И еще подскажите: как правильно пополнять мобильный, чтобы был кешбек. Сайты ОпСоСов для этого подходят?
Заранее спасибо за ответы
Есть много вещей, которые поднимают настроение, но деньги делают это не хуже.
eromeo написав:Читал на форуме, что должно приходить сообщение об активации программы кешбек, но у себя такого сообщения не нашел. Пинкод менял, правда, не в банкомате, а в самом приложении. Стало интересно: сообщение просто затерялось или моя активация не состоялась?
Повідомлення приходить у вигляді смс протягом доби після активації картки. Зазвичай уночі або рано вранці. Щоб позбавитись сумнівів спробуйте зателефонувати в підтримку - нехай перевірять чи приймає ваша картка участь у кешбек-програмі чи ні. Бо навряд хто з форумчан вам допоможе у цьому питанні.
eromeo написав:И еще подскажите: как правильно пополнять мобильный, чтобы был кешбек. Сайты ОпСоСов для этого подходят?
Підходять. Додаток Таскомбанку - тас2ю, а також сервіс Портмоне теж підходить. Головне не ведіться на рекламу УкрСібу щодо безкоштовного поповнення мобільного через їх додаток (ви скоріш за усе її незабаром отримаєте) - так поповнення у такий спосіб безкоштовне, але і без кешбеку.
Alien написав:Повідомлення приходить у вигляді смс протягом доби після активації картки. Зазвичай уночі або рано вранці. Щоб позбавитись сумнівів спробуйте зателефонувати в підтримку - нехай перевірять чи приймає ваша картка участь у кешбек-програмі чи ні. Бо навряд хто з форумчан вам допоможе у цьому питанні.
Спасибо за ответ!
Вот еще интересно, будет ли кешбэк за покупку талонов на Топливо.ЮА! Затарился пару дней назад, теперь жду 16-го, чтобы узнать.
Есть много вещей, которые поднимают настроение, но деньги делают это не хуже.
mephala написав:При активации карты подключили Старинформ. Как отключить эту шнягу? Чем чревато отключение?
До кінця місяця нічого робити не треба - користуйтесь і постарайтесь зареєструвати картку в тих системах де плануєте платитити (еппл- чи гугл- пей, портмоне, гаманець Мастер-пасс, тощо). Бо з відключенням Стар-інформу припиниться отримання повідомлень типу лук-ап, підтверджень 3d-secure і т.ін. Однак якщо протягом першого місяця користування усе необхідне підключити то можна без проблем у подальшому платити практично будь-де без особливих незручностей. Ну а в кінці цього місяця Стар-інформ все ж краще відключити, бо воно коштує 15 грн. на місяць. Хоча подейкують, що можливо у бета-тестувальників воно буде безкоштовно. Але я б вимкнув.
Доброго времени суток! Во вторник 19.05. тоже получил наконец-то New Card. Наконец-то - потому что до этого две недели кормили "завтраками": то карты закончились, то переезд на другое отделение, то еще что-то. Выдали все тот же Citizen с бином 535432. Уже прочитал, что пополнять только сторонним сервисом (как я понимаю, без разницы - Моно, Форвард, ПУМБ, все будет бесплатно, да?) А вытягивать оттуда, если понадобится, СЭПом,да? Сразу же отключил Star Inform. Теперь вижу, что поспешил, т.к. месяц - бесплатно. Кстати, а как этот месяц считается: до конца мая или с 19.05.по 19.06? Подозреваю, что до конца мая, но хотелось бы уточнить.
В NEXT.PRIVAT24 карта подвязалась мгновенно, но в этом месяце уже всю коммуналку проплатил, не на чем попробовать. Прочитал, что при выключенных СМС не будут приходить коды подтверждения. А как собственно в NEXTe - будет работать или нет? Поскольку у меня уже есть КБО от Идеи с 20к кредлимита, то эту карту планировал использовать исключительно для коммуналки (которая в Идее, увы, не окешбечивается). Поэтому и возник вопрос. Попробовать, повторюсь, не на чем (((
И еще. А что мешает включать СМС-информирование и отключать перед концом месяца? Или такой фокус не пройдет здесь? В каком-то банке (уже не помню, где) так делали.
ukrprom2014 написав:Друзья, личка забита одними и теми же вопроссами. Рассказываю тут всем. Хинт с бесплатными СМС-какми по Нью Карте называется Star Inform+, за которую в отличии от Star Inform нет месячного тарифа на обслуживание. https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/c ... m_banking/ Фича подключается или в отделении по заяве или в банкомате. Работает бесплатно! Всем удачи.
Спасибо за информацию! И никакая п...а в отделении даже не заикнулась, что есть такое. А удаленно (через сайт, горлинию и т.п.) никак нельзя подключить? Отделение далеко, банкомат - только рядом с отделением... Специально ехать - не хочется...