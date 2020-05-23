Додано: Суб 23 тра, 2020 22:52

Стал на этой неделе обладателем Нью Кард.



Читал на форуме, что должно приходить сообщение об активации программы кешбек, но у себя такого сообщения не нашел. Пинкод менял, правда, не в банкомате, а в самом приложении. Стало интересно: сообщение просто затерялось или моя активация не состоялась?



И еще подскажите: как правильно пополнять мобильный, чтобы был кешбек. Сайты ОпСоСов для этого подходят?



Заранее спасибо за ответы

Есть много вещей, которые поднимают настроение, но деньги делают это не хуже.