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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 927928929930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Искатель написав:И никакая п...а в отделении даже не заикнулась, что есть такое.

Потому что «п...а в отделении» знает что это н...б.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:14

Искатель вітаю з отриманням картки та долученням до спільноти н'ю-кард-власників. Тепер по вашим питаннях.
  Искатель написав:Выдали все тот же Citizen с бином 535432. Уже прочитал, что пополнять только сторонним сервисом (как я понимаю, без разницы - Моно, Форвард, ПУМБ, все будет бесплатно, да?)

Ситуація вже змінилась. Поповнювати "сітізен" власним додатком УкрСібу теж вже можна безкоштовно. Ну і Моно, Форвард, Пумб теж у грі, але як тут писали раніше - навіщо палити ліміти.
  Искатель написав:А вытягивать оттуда, если понадобится, СЭПом,да?

Так. Наразі це найдешевший спосіб.
  Искатель написав:Сразу же отключил Star Inform. Теперь вижу, что поспешил, т.к. месяц - бесплатно. Кстати, а как этот месяц считается: до конца мая или с 19.05.по 19.06? Подозреваю, что до конца мая, но хотелось бы уточнить.

Правильно підозрюєте - щоб не платити 15 грн. найпізніше 31 травня рекомендую стар-інформ вимкнути.
  Искатель написав:В NEXT.PRIVAT24 карта подвязалась мгновенно, но в этом месяце уже всю коммуналку проплатил, не на чем попробовать.
Прочитал, что при выключенных СМС не будут приходить коды подтверждения. А как собственно в NEXTe - будет работать или нет?

В нексті картку можне не прив'язувати. Я наприклад плачу без ідентифікації в ньому (тобто не ввожу логін та пароль) і платежі проходять. Щоправда перший платіж я робив з увімкненим стар-інформ, може приват якось у свою базу картку ввів. Надалі при вимкнутому стар-інформі уся комуналка платиться без СМС але і без проблем.
  Искатель написав:Поскольку у меня уже есть КБО от Идеи с 20к кредлимита, то эту карту планировал использовать исключительно для коммуналки (которая в Идее, увы, не окешбечивается). Поэтому и возник вопрос. Попробовать, повторюсь, не на чем (((

Раз ви вже завели картку в НЕКСТ то проблем не буде - вона вже є в базі привату. Втім можете спробувати тестово заплатити за щось 1 грн. та подивитись як воно спрацює. Але до вас вже відтестовано - усе гаразд, комуналка без 3д-секюра через приват24 літає, кешбек за таку оплату УкрСіб нараховує справно.

  Искатель написав:И еще. А что мешает включать СМС-информирование и отключать перед концом месяца? :) Или такой фокус не пройдет здесь?

Ні, такий фокус тут не спрацьовує
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:19

  Искатель написав:Сразу же отключил Star Inform. Теперь вижу, что поспешил, т.к. месяц - бесплатно. Кстати, а как этот месяц считается: до конца мая или с 19.05.по 19.06? Подозреваю, что до конца мая, но хотелось бы уточнить.

До кінця травня безкоштовно - можна включать/виключать для прив'язки до всякіх мастерпасів-пеїв-некстів-...
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:И никакая п...а в отделении даже не заикнулась, что есть такое.
А удаленно (через сайт, горлинию и т.п.) никак нельзя подключить?
Отделение далеко, банкомат - только рядом с отделением... Специально ехать - не хочется...

Не переймайтесь - це не працює, до н'ю-кард неможливо підключити Star-inform+. Принаймні вже неможливо.
До речі відповіді на більшість питань - на ті що я надав відповіді у попередньому повідомленні та на це, можна знайти на теренах цієї теми. Хоча згоден - задати питання та отримати відповідь - зручніше
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:Спасибо за информацию!
И никакая п...а в отделении даже не заикнулась, что есть такое.
А удаленно (через сайт, горлинию и т.п.) никак нельзя подключить?
Отделение далеко, банкомат - только рядом с отделением... Специально ехать - не хочется...

Вы как-то выборочно читаете. После того сообщения в теме есть как минимум 3 сообщения о том, что это не работает, Star Inform+ к New Card подключить нельзя. Но лучше съездьте, будет четвертое подтверждение :)
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ingtrans
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