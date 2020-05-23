Искатель написав:И никакая п...а в отделении даже не заикнулась, что есть такое.
Потому что «п...а в отделении» знает что это н...б.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 08:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Потому что «п...а в отделении» знает что это н...б.
Додано: Нед 24 тра, 2020 08:14
Искатель вітаю з отриманням картки та долученням до спільноти н'ю-кард-власників. Тепер по вашим питаннях.
Ситуація вже змінилась. Поповнювати "сітізен" власним додатком УкрСібу теж вже можна безкоштовно. Ну і Моно, Форвард, Пумб теж у грі, але як тут писали раніше - навіщо палити ліміти.
Так. Наразі це найдешевший спосіб.
Правильно підозрюєте - щоб не платити 15 грн. найпізніше 31 травня рекомендую стар-інформ вимкнути.
В нексті картку можне не прив'язувати. Я наприклад плачу без ідентифікації в ньому (тобто не ввожу логін та пароль) і платежі проходять. Щоправда перший платіж я робив з увімкненим стар-інформ, може приват якось у свою базу картку ввів. Надалі при вимкнутому стар-інформі уся комуналка платиться без СМС але і без проблем.
Раз ви вже завели картку в НЕКСТ то проблем не буде - вона вже є в базі привату. Втім можете спробувати тестово заплатити за щось 1 грн. та подивитись як воно спрацює. Але до вас вже відтестовано - усе гаразд, комуналка без 3д-секюра через приват24 літає, кешбек за таку оплату УкрСіб нараховує справно.
Ні, такий фокус тут не спрацьовує
Додано: Нед 24 тра, 2020 08:19
До кінця травня безкоштовно - можна включать/виключать для прив'язки до всякіх мастерпасів-пеїв-некстів-...
Додано: Нед 24 тра, 2020 08:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не переймайтесь - це не працює, до н'ю-кард неможливо підключити Star-inform+. Принаймні вже неможливо.
До речі відповіді на більшість питань - на ті що я надав відповіді у попередньому повідомленні та на це, можна знайти на теренах цієї теми. Хоча згоден - задати питання та отримати відповідь - зручніше
Додано: Нед 24 тра, 2020 08:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вы как-то выборочно читаете. После того сообщения в теме есть как минимум 3 сообщения о том, что это не работает, Star Inform+ к New Card подключить нельзя. Но лучше съездьте, будет четвертое подтверждение
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