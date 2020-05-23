Додано: Нед 24 тра, 2020 08:14

Искатель написав: Выдали все тот же Citizen с бином 535432. Уже прочитал, что пополнять только сторонним сервисом (как я понимаю, без разницы - Моно, Форвард, ПУМБ, все будет бесплатно, да?)

Выдали все тот же Citizen с бином 535432. Уже прочитал, что пополнять только сторонним сервисом (как я понимаю, без разницы - Моно, Форвард, ПУМБ, все будет бесплатно, да?)

Искатель написав: А вытягивать оттуда, если понадобится, СЭПом,да?

А вытягивать оттуда, если понадобится, СЭПом,да?

Искатель написав: Сразу же отключил Star Inform. Теперь вижу, что поспешил, т.к. месяц - бесплатно. Кстати, а как этот месяц считается: до конца мая или с 19.05.по 19.06? Подозреваю, что до конца мая, но хотелось бы уточнить.

Сразу же отключил Star Inform. Теперь вижу, что поспешил, т.к. месяц - бесплатно. Кстати, а как этот месяц считается: до конца мая или с 19.05.по 19.06? Подозреваю, что до конца мая, но хотелось бы уточнить.

Искатель написав: В NEXT.PRIVAT24 карта подвязалась мгновенно, но в этом месяце уже всю коммуналку проплатил, не на чем попробовать.

Прочитал, что при выключенных СМС не будут приходить коды подтверждения. А как собственно в NEXTe - будет работать или нет?

В NEXT.PRIVAT24 карта подвязалась мгновенно, но в этом месяце уже всю коммуналку проплатил, не на чем попробовать.Прочитал, что при выключенных СМС не будут приходить коды подтверждения. А как собственно в NEXTe - будет работать или нет?

Искатель написав: Поскольку у меня уже есть КБО от Идеи с 20к кредлимита, то эту карту планировал использовать исключительно для коммуналки (которая в Идее, увы, не окешбечивается). Поэтому и возник вопрос. Попробовать, повторюсь, не на чем (((

Поскольку у меня уже есть КБО от Идеи с 20к кредлимита, то эту карту планировал использовать исключительно для коммуналки (которая в Идее, увы, не окешбечивается). Поэтому и возник вопрос. Попробовать, повторюсь, не на чем (((

Искатель написав: И еще. А что мешает включать СМС-информирование и отключать перед концом месяца? Или такой фокус не пройдет здесь? И еще. А что мешает включать СМС-информирование и отключать перед концом месяца?Или такой фокус не пройдет здесь?

вітаю з отриманням картки та долученням до спільноти н'ю-кард-власників. Тепер по вашим питаннях.Ситуація вже змінилась. Поповнювати "сітізен" власним додатком УкрСібу теж вже можна безкоштовно. Ну і Моно, Форвард, Пумб теж у грі, але як тут писали раніше - навіщо палити ліміти.Так. Наразі це найдешевший спосіб.Правильно підозрюєте - щоб не платити 15 грн. найпізніше 31 травня рекомендую стар-інформ вимкнути.В нексті картку можне не прив'язувати. Я наприклад плачу без ідентифікації в ньому (тобто не ввожу логін та пароль) і платежі проходять. Щоправда перший платіж я робив з увімкненим стар-інформ, може приват якось у свою базу картку ввів. Надалі при вимкнутому стар-інформі уся комуналка платиться без СМС але і без проблем.Раз ви вже завели картку в НЕКСТ то проблем не буде - вона вже є в базі привату. Втім можете спробувати тестово заплатити за щось 1 грн. та подивитись як воно спрацює. Але до вас вже відтестовано - усе гаразд, комуналка без 3д-секюра через приват24 літає, кешбек за таку оплату УкрСіб нараховує справно.Ні, такий фокус тут не спрацьовує