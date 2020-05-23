Искатель написав:И никакая п...а в отделении даже не заикнулась, что есть такое.
Потому что «п...а в отделении» знает что это н...б.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 08:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Потому что «п...а в отделении» знает что это н...б.
Додано: Нед 24 тра, 2020 08:14
Искатель вітаю з отриманням картки та долученням до спільноти н'ю-кард-власників. Тепер по вашим питаннях.
Ситуація вже змінилась. Поповнювати "сітізен" власним додатком УкрСібу теж вже можна безкоштовно. Ну і Моно, Форвард, Пумб теж у грі, але як тут писали раніше - навіщо палити ліміти.
Так. Наразі це найдешевший спосіб.
Правильно підозрюєте - щоб не платити 15 грн. найпізніше 31 травня рекомендую стар-інформ вимкнути.
В нексті картку можне не прив'язувати. Я наприклад плачу без ідентифікації в ньому (тобто не ввожу логін та пароль) і платежі проходять. Щоправда перший платіж я робив з увімкненим стар-інформ, може приват якось у свою базу картку ввів. Надалі при вимкнутому стар-інформі уся комуналка платиться без СМС але і без проблем.
Раз ви вже завели картку в НЕКСТ то проблем не буде - вона вже є в базі привату. Втім можете спробувати тестово заплатити за щось 1 грн. та подивитись як воно спрацює. Але до вас вже відтестовано - усе гаразд, комуналка без 3д-секюра через приват24 літає, кешбек за таку оплату УкрСіб нараховує справно.
Ні, такий фокус тут не спрацьовує
Додано: Нед 24 тра, 2020 08:19
До кінця травня безкоштовно - можна включать/виключать для прив'язки до всякіх мастерпасів-пеїв-некстів-...
Додано: Нед 24 тра, 2020 08:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не переймайтесь - це не працює, до н'ю-кард неможливо підключити Star-inform+. Принаймні вже неможливо.
До речі відповіді на більшість питань - на ті що я надав відповіді у попередньому повідомленні та на це, можна знайти на теренах цієї теми. Хоча згоден - задати питання та отримати відповідь - зручніше
Додано: Нед 24 тра, 2020 08:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вы как-то выборочно читаете. После того сообщения в теме есть как минимум 3 сообщения о том, что это не работает, Star Inform+ к New Card подключить нельзя. Но лучше съездьте, будет четвертое подтверждение
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Додано: Нед 24 тра, 2020 08:58
Огромное спасибо всем за ответы!
Отдельная большая благодарность Alien!
Прошу меня простить, что начал задавать вопросы, не дочитав всю тему до конца. Неделя была сложной, читать было некогда (еле вырвался в отделение за картой, которую ждал 2 недели), зашел, а тут - 40 новых страниц Виноват, надо было дочитать до конца, вижу, что уже ответили практически на все мои вопросы до этого.
Также увидел, что не один я такой: все "новые ньюкардовцы" начинают с тех же вопросов. Прям хоть фак какой-то писать (как это сделал Alien)... и то вряд ли поможет.
Если позволите... еще несколько вопросиков, на которые ответы не увидел.
1. Вчера и сегодня игрался с лимитами. Сегодня, зайдя в 7 утра, увидел, что страничка с изменением лимитов недоступна. Зайдя повторно в 8:30, вижу: все работает. Что это было: технические работы (а где можно увидеть, когда они проводятся?) или же лимиты меняются не круглосуточно?
2. По поводу персональных акций. Я так и не понял, куда приходит сообщение: в СМС, Вайбер, внутри приложения (мобильного?). Т.е. где их отлавливать.
3. Прозвучала фраза "если в течение двух дней не использовать, то сгорает" - это о чем? Цитату не сделаю, т.к. читал, не конспектируя
4. Уверен, тут есть люди, у которых, как и у меня, теперь две карты: и Карт Бланш Онлайн (с кредлимитом) от Идеи, и Нью Кард дебетовая. Вопрос к ним: где еще (кроме Некста приватовского) стоит платить Нью Кардом, где КБО не дает кешбека?
Как я понимаю, многие те, кто взял Нью Кард, КБО не имеет. У меня она есть, поэтому хочется понять, где именно использовать Нью Кард.
Заранее большое спасибо всем за ответы. Извините, если что-то переспрошу.
Додано: Нед 24 тра, 2020 09:58
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Було повідомлення банку про технічні роботи з вечора суботи до 7 ранку неділі
Приходять пуші у додаток. Потім їх можна перечитати в додатку в розділі "повідомлення"
Ви про виплату акційного кешбеку? Якщо так то тут таки алгоритм - у разі виконання умов акцій вам надійде повідомлення (смс, пуш, або вайбер) з кодом. Код треба ввести щоб підтвердити згоду на випату кешбеку (маразм але то є так). Якщо протягом двох діб цього не зробити - ви втрачаєте право на зароблений кешбек. Окремо прописана процедура, що якщо банк типу відправів повідомлення, али до вас воно не дійшло - банк ні за що не відповідає і нічого вам не винен. Такі тут правила.
КБО маю але такого питання ніколи не виникало. Може тому, що у "свині" для кожної картки свій набір "платежів".*
* Стосовно останнього - прошу в особисті нікого не турбувати - про свої схеми не розповідаю. Вибачайте
Додано: Нед 24 тра, 2020 10:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Обычно это Viber, если туда не пришло, то СМС.
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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