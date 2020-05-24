ГеннадийUA написав:Узнал на днях про NEW card и возникло несколько вопросов. 1. Карта именная и придется ждать неделю-две или можно сразу мгновенку получить в отделении? 2. Какой срок акции 5% за оплату в инете (коммуналка наше все) - до НГ, год, срок действия карты? 3. Платить, я так понял, со сторонних сервисов, выше упоминали NEXT.PRIVAT24 - какая то комиссия там есть? Смотрел еще Portmone, но там комиссия, на мой взгляд, приличная.
ГеннадийUA написав:Узнал на днях про NEW card и возникло несколько вопросов. 1. Карта именная и придется ждать неделю-две или можно сразу мгновенку получить в отделении? 2. Какой срок акции 5% за оплату в инете (коммуналка наше все) - до НГ, год, срок действия карты? 3. Платить, я так понял, со сторонних сервисов, выше упоминали NEXT.PRIVAT24 - какая то комиссия там есть? Смотрел еще Portmone, но там комиссия, на мой взгляд, приличная.
1. Не iменна. Вiдразу заберете. 2. Наразi рiк вiд випуску картки. Можливо подовжать (спочатку було 6 мiсяцiв). 3. Комiсiя в некстi залежить вiд того чи укладена угода постачальника послуг з приватом на приймання платежiв. Кажуть бува юезкоштовно. По комуналю такого не бачив. В мене бiльшicть платежiв йде за 1 грн. платiж. Кажуть ще бува певний вiдсоток вiд суми. В мене таких постачальникiв нема. Однак треба тестити