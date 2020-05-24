RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 928929930931

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ГеннадийUA написав:Узнал на днях про NEW card и возникло несколько вопросов.
1. Карта именная и придется ждать неделю-две или можно сразу мгновенку получить в отделении?
2. Какой срок акции 5% за оплату в инете (коммуналка наше все) - до НГ, год, срок действия карты?
3. Платить, я так понял, со сторонних сервисов, выше упоминали NEXT.PRIVAT24 - какая то комиссия там есть? Смотрел еще Portmone, но там комиссия, на мой взгляд, приличная.


Первые 2 вопроса: https://bit.ly/3cYym0N
3 вопрос: https://bit.ly/3bWktyz
unknownurl
 
Повідомлень: 108
З нами з: 01.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:31

  ГеннадийUA написав:Узнал на днях про NEW card и возникло несколько вопросов.
1. Карта именная и придется ждать неделю-две или можно сразу мгновенку получить в отделении?
2. Какой срок акции 5% за оплату в инете (коммуналка наше все) - до НГ, год, срок действия карты?
3. Платить, я так понял, со сторонних сервисов, выше упоминали NEXT.PRIVAT24 - какая то комиссия там есть? Смотрел еще Portmone, но там комиссия, на мой взгляд, приличная.

1. Не iменна. Вiдразу заберете.
2. Наразi рiк вiд випуску картки. Можливо подовжать (спочатку було 6 мiсяцiв).
3. Комiсiя в некстi залежить вiд того чи укладена угода постачальника послуг з приватом на приймання платежiв. Кажуть бува юезкоштовно. По комуналю такого не бачив. В мене бiльшicть платежiв йде за 1 грн. платiж. Кажуть ще бува певний вiдсоток вiд суми. В мене таких постачальникiв нема. Однак треба тестити
Alien
 
Повідомлень: 114
З нами з: 12.01.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 22:56

Якщо є в сім'ї пенс,то до 2000 грн в місяць комуналь без жодної копійки на nexti.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 522
З нами з: 14.07.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:09

melkh
Если платить с сайта поставщика "услуги", тоже как правило без комиссий (в Киеве в основном так)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ukrprom2014 написав:melkh
Если платить с сайта поставщика "услуги", тоже как правило без комиссий (в Киеве в основном так)
В Киеве, как раз, только Ясно и Водоканал (и то только если их квитанция) без комиссии. Все остальное на сайте ГИОЦа с комиссией 2% или даже больше.
unknownurl
 
Повідомлень: 108
З нами з: 01.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 928929930931
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Stargazer212 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19001)
25.05.2020 00:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.