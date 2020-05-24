УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:03
ГеннадийUA написав:Узнал на днях про NEW card и возникло несколько вопросов. 1. Карта именная и придется ждать неделю-две или можно сразу мгновенку получить в отделении? 2. Какой срок акции 5% за оплату в инете (коммуналка наше все) - до НГ, год, срок действия карты? 3. Платить, я так понял, со сторонних сервисов, выше упоминали NEXT.PRIVAT24 - какая то комиссия там есть? Смотрел еще Portmone, но там комиссия, на мой взгляд, приличная.
Первые 2 вопроса:
https://bit.ly/3cYym0N
3 вопрос:
https://bit.ly/3bWktyz
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Додано: Нед 24 тра, 2020 16:31
ГеннадийUA написав:
Узнал на днях про NEW card и возникло несколько вопросов.
1. Карта именная и придется ждать неделю-две или можно сразу мгновенку получить в отделении?
2. Какой срок акции 5% за оплату в инете (коммуналка наше все) - до НГ, год, срок действия карты?
3. Платить, я так понял, со сторонних сервисов, выше упоминали NEXT.PRIVAT24 - какая то комиссия там есть? Смотрел еще Portmone, но там комиссия, на мой взгляд, приличная.
1. Не iменна. Вiдразу заберете.
2. Наразi рiк вiд випуску картки. Можливо подовжать (спочатку було 6 мiсяцiв).
3. Комiсiя в некстi залежить вiд того чи укладена угода постачальника послуг з приватом на приймання платежiв. Кажуть бува юезкоштовно. По комуналю такого не бачив. В мене бiльшicть платежiв йде за 1 грн. платiж. Кажуть ще бува певний вiдсоток вiд суми. В мене таких постачальникiв нема. Однак треба тестити
Alien
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:56
Якщо є в сім'ї пенс,то до 2000 грн в місяць комуналь без жодної копійки на nexti.
melkh
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:09
melkh Если платить с сайта поставщика "услуги", тоже как правило без комиссий (в Киеве в основном так)
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ukrprom2014
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:39
ukrprom2014 написав: melkh Если платить с сайта поставщика "услуги", тоже как правило без комиссий (в Киеве в основном так)
В Киеве, как раз, только Ясно и Водоканал (и то только если их квитанция) без комиссии. Все остальное на сайте ГИОЦа с комиссией 2% или даже больше.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:23
unknownurl Свет - Киевэнерго Вода - Водоканал Тепло - КТЕ Все без комиссий с сайтов "поставщиков" "услуг". КП ГИОЦ - никто и звать его никак. Зачем платить через прокладку?
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:30
ukrprom2014 написав: unknownurl Свет - Киевэнерго Вода - Водоканал Тепло - КТЕ Все без комиссий с сайтов "поставщиков" "услуг". КП ГИОЦ - никто и звать его никак. Зачем платить через прокладку?
Теплоэнерго на своем сайте проводит платежи через одесский ГЕРЦ с комиссией 2%, но не менее 5 грн.
Киевэнерго - YASNO, Водоканал - есть нюансы.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 11:20
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velvet
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Додано: Пон 25 тра, 2020 11:26
ukrprom2014 написав: unknownurl
Свет - Киевэнерго
Вода - Водоканал
Тепло - КТЕ
Все без комиссий с сайтов "поставщиков" "услуг".
КП ГИОЦ - никто и звать его никак. Зачем платить через прокладку?
кроме киевэнерго все с комиссией, а дайте поставщика услуг жэка
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omb
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Додано: Пон 25 тра, 2020 11:40
Прибіг ваучер за перший розрахунок в укрсиб онлайн, але при вводі каже, що недійсний номер телефону. Тепла лінія каже зачекати, може там техроботи оновлення чи ще щось. В когось таке було?
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chipmunk
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