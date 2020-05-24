Это та первая карантинная акция? Или это что-то другое?velvet написав:прислали ключ-код на 50 грн. за 10 оплат картой в апреле,обменять нужно до 29 мая (включительно)
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Додано: Пон 25 тра, 2020 11:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Это та первая карантинная акция? Или это что-то другое?
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:56
другое
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Сегодня в чате спрашивал, сказали на днях сделают рассылку ваучеров.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:51
а деньги после обмена ключ-кода в течение 14 дней зачислят на счёт,как в чате говорят или могут быть варианты?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Поделитесь Плиз ! опытом получения кредитки.
Что петь "домохозяину"?
Если упираются принять заявку на кр.лим. в связи с отсутствием оф.трудоустройства?
Как обойти?
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