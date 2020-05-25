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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 929930931932

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

velvet написав:прислали ключ-код на 50 грн. за 10 оплат картой в апреле,обменять нужно до 29 мая (включительно)
Это та первая карантинная акция? Или это что-то другое?
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:56

  unknownurl написав:
velvet написав:прислали ключ-код на 50 грн. за 10 оплат картой в апреле,обменять нужно до 29 мая (включительно)
Это та первая карантинная акция? Или это что-то другое?

другое
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Это та первая карантинная акция?
Сегодня в чате спрашивал, сказали на днях сделают рассылку ваучеров.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:51

а деньги после обмена ключ-кода в течение 14 дней зачислят на счёт,как в чате говорят или могут быть варианты?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Поделитесь Плиз ! опытом получения кредитки.
Что петь "домохозяину"?
Если упираются принять заявку на кр.лим. в связи с отсутствием оф.трудоустройства?
Как обойти?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:56

  chipmunk написав:Прибіг ваучер за перший розрахунок в укрсиб онлайн, але при вводі каже, що недійсний номер телефону. Тепла лінія каже зачекати, може там техроботи оновлення чи ще щось. В когось таке було?

Аналогічно... Чекаємо
chico
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:59

  ukrprom2014 написав:
  velvet написав:продлили акцию до 31.05
Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день до 31.05. Деталі https://bit.ly/3csWHvb

То не продлили, а именно Вас удостоили чести :) Это индивидуальное предложение и кому СМС не пришла - тому шиш.

Выгребаю 500 в сибасе, поэтому мне больше не приходят никакие акции.
Жмотский сибас персонально присылает акции.
Что там раздаете в личку дайте две.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:08

  velvet написав:а деньги после обмена ключ-кода в течение 14 дней зачислят на счёт,как в чате говорят или могут быть варианты?
в этом банке всегда могут быть варианты
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:24

  melkh написав:Якщо є в сім'ї пенс,то до 2000 грн в місяць комуналь без жодної копійки на nexti.

Этот лимит и эту комиссию отменили. Пользуйтесь.
Maksi2
 
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