УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:51
velvet написав:прислали ключ-код на 50 грн. за 10 оплат картой в апреле,обменять нужно до 29 мая (включительно)
Это та первая карантинная акция? Или это что-то другое?
unknownurl
Повідомлень: 110
З нами з: 01.10.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:56
unknownurl написав: velvet написав:прислали ключ-код на 50 грн. за 10 оплат картой в апреле,обменять нужно до 29 мая (включительно)
Это та первая карантинная акция? Или это что-то другое?
другое
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
Повідомлень: 2708
З нами з: 06.03.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 320 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:11
unknownurl написав:
Это та первая карантинная акция?
Сегодня в чате спрашивал, сказали на днях сделают рассылку ваучеров.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 1982
З нами з: 08.03.18
Подякував: 125 раз.
Подякували: 262 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:51
а деньги после обмена ключ-кода в течение 14 дней зачислят на счёт,как в чате говорят или могут быть варианты?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
Повідомлень: 2708
З нами з: 06.03.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 320 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:46
Поделитесь Плиз ! опытом получения кредитки.
Что петь "домохозяину"? Если упираются принять заявку на кр.лим. в связи с отсутствием оф.трудоустройства? Как обойти?
BigMan
Повідомлень: 1399
З нами з: 16.06.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 54 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:56
chipmunk написав:
Прибіг ваучер за перший розрахунок в укрсиб онлайн, але при вводі каже, що недійсний номер телефону. Тепла лінія каже зачекати, може там техроботи оновлення чи ще щось. В когось таке було?
Аналогічно... Чекаємо
chico
Повідомлень: 56
З нами з: 20.12.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:59
ukrprom2014 написав: velvet написав:
продлили акцию до 31.05
Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день до 31.05. Деталі
https://bit.ly/3csWHvb
То не продлили, а именно Вас удостоили чести
Это индивидуальное предложение и кому СМС не пришла - тому шиш.
Выгребаю 500 в сибасе,
поэтому
мне больше не приходят никакие акции.
Жмотский сибас персонально присылает акции.
Что там раздаете в личку дайте две.
Maksi2
Повідомлень: 648
З нами з: 18.06.19
Подякував: 190 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:08
velvet написав:
а деньги после обмена ключ-кода в течение 14 дней зачислят на счёт,как в чате говорят или могут быть варианты?
в этом банке всегда могут быть варианты
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1219
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:24
melkh написав:
Якщо є в сім'ї пенс,то до 2000 грн в місяць комуналь без жодної копійки на nexti.
Этот лимит и эту комиссию отменили. Пользуйтесь.
Maksi2
Повідомлень: 648
З нами з: 18.06.19
Подякував: 190 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему